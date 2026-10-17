Le PSG furieux après l'attentat sur Akliouche

Le PSG furieux après l'attentat sur Akliouche

PSG
parClaude Dautel
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A quelques minutes de la fin du match entre Strasbourg et le PSG, Maghnes Akliouche a été la cible d'un tacle de Jeyland Mitchell. L'arbitre et la VAR n'ont pas bronché alors que l'impact a été violent.
Maghnes Akliouche a terminé la rencontre en boitant bas, et en plus l'attaquant parisien a bien failli prendre un carton jaune pour être allé dire à l'arbitre du match contre Strasbourg qu'il ne comprenait pas pourquoi Jeyland Mitchell n'avait pas été averti, ou même expulsé après son tacle. Mais, visiblement certain de ne pas avoir raté une faute, et pas alerté la VAR, Willy Delajod n'a pas bronché, renvoyant le joueur parisien à ses études. Dans le camp parisien, on peine à comprendre comment le joueur alsacien s'en est tiré sans aucune sanction, l'image de la cheville de l'ancien Monégasque témoignant de la violence du tacle.
La cheville d'Akliouche a pris cher
La cheville d'Akliouche a pris cher
Arthur Perrot, qui suit le Paris Saint-Germain pour RMC, a confié sur les réseaux sociaux que du côté du club de la capitale on est un peu sidéré que la faute ne soit pas sanctionnée. « Depuis le coup de sifflet final de la rencontre, il y a de « l’incompréhension » au club parisien sur le fait que Jeyland Mitchell n’ait pas été sanctionné d’un carton rouge pour son tacle sur l'international français », explique notre confrère. Maghnes Akliouche est un joueur cadre pour Luis Enrique, qui ne rate jamais une occasion de dire tout le bien qu'il pense de l'attaquant international tricolore arrivé cet été au PSG. Reste à savoir si l'ailier parisien aura retrouvé ses moyens physiques pour le très attendu match de Ligue des champions entre le Paris SG et le FC Barcelone mardi prochain au Parc des Princes.
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