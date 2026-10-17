PSG : Mika Godts a un défaut qui agace Luis Enrique
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PSG : Mika Godts a un défaut qui agace Luis Enrique

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parEric Bethsy
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En difficulté pour ses débuts au Paris Saint-Germain, Mika Godts aura besoin de temps pour s’adapter. L’ailier belge devra aussi gommer un défaut incompatible avec la philosophie de Luis Enrique.
Les recrues estivales du Paris Saint-Germain ne s’adaptent pas toutes au même rythme. Alors que Ferran Torres a tout de suite empilé les buts, Maghnes Akliouche commence à peine à se lâcher, tandis que Lucas Digne et Mika Godts rencontrent plus de difficultés. L’ailier recruté pour 45 millions d’euros peine à faire des différences et à gagner les faveurs de Luis Enrique.

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Bien évidemment, il faudra laisser du temps au Belge avant de porter un jugement définitif. L’ancien adjoint de Rudi Garcia en Belgique Stéphane Jobard a d’ailleurs cité un exemple pertinent. « De combien de temps Désiré Doué a-t-il eu besoin pour assimiler tout cela, alors qu’il est Français et venait de Rennes ? Presque six mois, a rappelé le technicien à Eurosport. Si le PSG l’a acheté pour une somme quand même importante, c’est qu’il croit en lui. Mais comme nous sommes dans la culture de l’instant, il faut que tout aille vite et marche tout de suite. »
Le Paris Saint-Germain n’a pas les mêmes attentes et fait preuve de patience avec Mika Godts. Quant au principal intéressé, sa signature chez le double champion d’Europe impliquait forcément une concurrence plus rude qu’à l’Ajax Amsterdam. « Il est intelligent et savait très bien qu’en signant au PSG, il a acté que son temps de jeu allait être d’abord moins important qu’à l’Ajax, afin de prendre ses marques, a confié Stéphane Jobard. Godts va devoir s’améliorer, gagner en constance, résister à la pression très forte qui règne autour du club, mais c’est un joueur à fort potentiel. »
Autre nécessité pour l’international belge, celle concernant la philosophie de l’entraîneur Luis Enrique, particulièrement exigeant dans le travail défensif. « A l’Ajax, il faisait partie des patrons, avec bien sûr les défauts d’un joueur de son âge. Par exemple, il se faisait un peu tirer les oreilles sur un travail défensif jugé pas assez rigoureux », a relayé l’ancien technicien des Diables Rouges. Ce défaut explique peut-être son faible temps de jeu au Paris Saint-Germain.
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si t'a 75ans et que tu votes et que tu as des idées d'extrème gauche comme un ado attardé, c'est que tu fais bien pitié et que ta vie doit etre bien misérable :) Je penses plus que t'es un mythomane ! tout adulte éduqué a forcément des idées opposées aux sauvageons de la lfi :)

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oui oui c'est un truc de gauchistes le goulag tu m'apprends rien ! Ca a pas changer, regarde toi et ton pote mongolien vous justifier des meutres pour des opinions politiques :) Oui je ne doutes pas que si vous prenez le pouvoir vous enverrez aussi des socialos comme Guskman au goulag ! Vous etes des petits fachos, tout ce qui ne pense pas comme vous c'est le fachisme ! Mais regarde meme les socialistes, qui sont pourtant de gauche, et qui ont votés en masse pour Gluksman explique que lfi est une secte de gros taré :)

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Suffit d'embêter ce bon Enzo Maresca il faut bien qu'il se trouve une excuse Bon pas de chance pour lui , les clubs Anglais ont eu 3 défaite 1 contre un club de liga et 2 contre la farmer league pas de bol quoi ils perdent contre les faibles

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