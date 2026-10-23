Le PSG a trouvé l'héritier de Marquinhos

Honte a Lens eux qui se disent meilleurs supporters de France ?!? chez eux oui ils font du bruit avec leur Corons mais a l'extérieur ils cassent tout
En premiers serie ????? T'es un bon toi
faudra faire pareil quand un club allemand viendra jouer en France
il t'as rien demander sergio et tu l'as ramenes dc te plaint pas que les autres fassent pareil surtout que ta reponse est hors sujet tu la ramenes juste pour la ramener
L'OM a jamais les premier la honte du football français en Europe comme en championnat faut les reléguer en premiers série ?!? je serai Génésio je me casse et vais dans un autre club plus UP
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
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|BP
|BC
|+/-
|14
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|4
|2
|1
|13
|5
|8
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|4
|2
|1
|14
|9
|5
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|7
|4
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|12
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|2
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|5
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|7
|4
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|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
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|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
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|3
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|14
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|9
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|0
|4
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|3
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|4
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|7
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|1
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|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
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|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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