Ganiou

Le PSG a trouvé l'héritier de Marquinhos

PSG
parAlexis Rose
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En quête d’un successeur de Marquinhos à plus ou moins long terme, le Paris Saint-Germain va jeter son dévolu sur Ismaëlo Ganiou, le jeune défenseur central du RC Lens.
Débarqué à Paris en 2013 en provenance de l’AS Roma en tant que jeune espoir du football brésilien, Marquinhos vit aujourd'hui sa 14e saison sous le maillot du PSG. Devenu depuis le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale française avec plus de 500 matchs officiels disputés, le capitaine emblématique a tout connu à Paris, que ce soit les échecs ou la gloire ultime.
Après plus d’une décennie au très haut niveau dans un club qui vient de remporter deux fois la Ligue des Champions, le Brésilien va bien finir par régresser avec l’âge. Sa récente blessure contre Barcelone, au bout de l'effort, montre tout de même que sa fin de carrière approche. Et la question de sa succession commence à se poser. Afin d’éviter d’agir dans l’urgence le jour du départ de Marquinhos, la direction parisienne envisage donc de recruter un nouveau défenseur capable de prendre la suite dans un avenir plus ou moins proche. Dans cette optique-là, Paris a notamment coché le nom d’Ismaëlo Ganiou.

Ganiou, le profil parfait pour remplacer Marquinhos

Selon les révélations du consultant de RMC Walid Acherchour, le PSG suit effectivement avec attention la progression du défenseur de Lens. Jeune talent émergent de la Ligue 1 depuis la saison passée, le joueur de 21 ans dispose d’un profil parfait pour remplacer Marquinhos. Solide physiquement dans les duels aériens, le Franco-Burkinabè dispose aussi d’une bonne lecture du jeu et d’un bon sens du placement, des qualités nécessaires dans le style de jeu de Luis Enrique.
Doté d’un gabarit imposant (1m91 pour 80 kg), Ganiou a des qualités pour plaire à Luis Campos. Si l’intérêt du PSG pour le défenseur lensois paraît logique, rien n’est avancé, sachant qu’aucun accord existe pour l’instant entre les deux clubs français. Mais ce dossier sera à suivre de près lors du prochain mercato estival, lors duquel le PSG pourrait bien intensifier ses recherches autour de sa charnière centrale, devenue sa force avec Pacho et Marquinhos depuis quelques saisons.

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