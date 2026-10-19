Luis Enrique évite de tomber dans le piège des casseurs

Luis Enrique le sait, la France est sur les nerfs depuis samedi et les scènes de chaos constatées dans tout le pays. Mais, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne pouvait pas rester muet lorsqu'une question lui a été posée sur ce thème. Le technicien espagnol a dribblé le journaliste.

L'épouse de Lucas Digne a mis le feu aux réseaux sociaux depuis sa sortie lunaire sur les événements du week-end . De son côté, Luis Enrique a été interrogé sur sa perception des scènes de pillage du samedi 7 octobre, non seulement à Paris, mais également dans toute la France. Après avoir eu confirmation du ministre de l'Intérieur que le match de mardi soir face au FC Barcelone se jouera comme prévu au Parc des Princes, ce qui mobilisera évidemment des forces de l'ordre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a donc livré son sentiment sur ce qu'il s'est passé dans notre pays, en réponse à la question d'un journaliste.

Luis Enrique préfère garder son avis pour lui

Pour le technicien espagnol, qui a répondu en français, il n'est pas la personne adéquate pour faire une quelconque remarque sur le chaos constaté dans notre pays. « Je ne suis personne pour parler de ce sujet, je suis ici pour parler football. C’est clair que nous n'aimons pas ce type de violence, mais c'est la société. Il faut dans notre cas que nous restions concentrés sur notre match (...) J'ai mes opinions mais je ne suis pas la bonne personne pour en parler. Je n'ai pas peur et j'espère que le match pourra se dérouler dans les conditions habituelles », a expliqué Luis Enrique, afin de mettre un terme aux questions sur ce thème forcément très sensible et qui peut valoir une vague de réactions pas toujours sympathiques en cas de réponse hasardeuse.

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Concernant le match contre le Barça, et même si près de 2.000 supporters catalans sont attendus à Paris, ce ne sera pas une rencontre classée à hauts risques par les autorités. Mais forcément, dans le climat actuel, le ministre de l'Intérieur va tout de même déployer plusieurs unités de force mobile afin de gérer les alentours du Parc des Princes. Cette rencontre se jouant à guichet fermé, la police veut éviter que des casseurs se réunissent à proximité pour semer le chaos. En attendantl, la délégation barcelonaise est bien arrivée dans la capitale et n'a connu aucun souci pour rejoindre son hôtel, lui aussi sous haute protection.