Luis Enrique évite de tomber dans le piège des casseurs

Et qui te dit que cest lextreme gauche uniquement qui pille ?? Et surtout a quel moment vois tu que je soutiens les pillages ?? Je vais finir par injurier les morts
@ on l'a joue chez toi... L'extrême gauche aurait des couilles? Masqué, attaquant en traitre a 10 contre 1... T'es comme eux, une pauvre merde qui se cache derrière son écran... Ceux qui pillent sont des loosers qui ne savent que détruire et voler faute de capacité à travailler honnêtement
La majorité est pour le retrait de points, relegation et départ des propriétaires. Pour l'instant aucune décision n'est prise et les avocats de City ont déjà fait appel sans connaitre cette décision. Les avocats de City en nombre conséquent vont faire tomber une à une les accusations. Si après appel, City prend très cher, ce que je ne crois pas car d'autres menaces sont mettrait la Grande Bretagne dans une situation très embarrassante pour la simple raison que si le propriétaire de City décidait de s'en aller, les Emirats décideraient de reprendre tous leurs investissements en GB. L'Arabie Saoudite a déjà dit qu'elle ferait de même. D'autres pays arabes suivront sans aucun doute. Donc attention à la décision.
Un nazi cest la meme chose qu'un pedophile ca doit crever Celui quil est pas d'accord avec ca ca veut dire que cest ou un pedo ou un nazi !! Qu'il crève donc aussi
Tu vas voter pour un parti qui fait des bal nazi en Autriche !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
Loading