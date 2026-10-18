Mathis Albert

Le PSG s'active pour faire signer un ailier à 20ME

PSG
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Recalé par le Borussia Dortmund à l’été 2025, le Paris Saint-Germain a maintenant de meilleures chances d’obtenir la signature de Mathis Albert. L’ailier américain n’est pas satisfait de sa situation et se dirige vers un départ libre en juin prochain.
Tout le monde connaît désormais la politique du Paris Saint-Germain. Longtemps en échec avec des stars achetées à prix d’or, le club de la capitale mise sur des jeunes à fort potentiel et qui n’ont pas encore totalement explosé au plus haut niveau. Il s’agit parfois de paris sur le long terme à l’image de l’Espagnol Dro Fernandez, chipé au FC Barcelone l’hiver dernier, et qui pourrait être rejoint par un talent encore plus jeune. Le double champion d’Europe a effectivement un faible pour Mathis Albert (17 ans), et ce depuis l’été 2025.

Le PSG relancé

Le Paris Saint-Germain avait déjà transmis une offre au Borussia Dortmund pour l’ailier gauche, sans succès puisque le BvB souhaitait conserver sa pépite attirée un an plus tôt. Les Parisiens auraient pu abandonner le dossier. Sauf que la situation a totalement changé. Alors que son contrat expire en juin prochain, Mathis Albert se retrouve en désaccord avec ses supérieurs. L’international américain, qui a profité de ses quatre premières sélections lors du dernier rassemblement, ne compte que deux petits matchs avec le Borussia Dortmund cette saison.
Ses dirigeants lui conseillent de se montrer patient. Mais l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy réclame davantage de temps de jeu. Un scénario favorable au Paris Saint-Germain qui va pouvoir revenir à la charge en vue d’une arrivée libre, ou d’un transfert à un prix intéressant (20 M€ ?) cet hiver. Il faudra néanmoins composer avec la concurrence de deux cadors anglais, prévient TransferFeed. Comme les Parisiens, Manchester City et Chelsea se verraient bien chiper le prodige du club allemand.
@
Articles Recommandés
Ol Paulo Fonseca Casse Son Equipe Et Assume
OL

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume

La Femme De Lucas Digne Applaudit Les Casseurs
PSG

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Mccourt Se Moque De Lom Une Hallucinante Confidence
OM

McCourt se moque de l'OM, une hallucinante confidence

Lom Cest Pas Des Peintres Un Journaliste De Lequipe Craque
OM

« L’OM c’est pas des peintres », un journaliste de L'Equipe craque

Fil Info

OL : Paulo Fonseca casse son équipe et assume
La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs
McCourt se moque de l'OM, une hallucinante confidence
« L’OM c’est pas des peintres », un journaliste de L'Equipe craque
Nike avoue une énorme boulette Lamine Yamal
La boutique du LOSC pillée, un vandale sérieusement blessé
PSG : Le fantôme de Kvaratskhelia fait peur à Paris
Zidane n'est pas aveugle, Thauvin est en feu
Nantes : La DNCG commence à avoir des doutes sur la vente

Derniers commentaires

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

ou j"ai sauvé une vieille qui se faisait agresser par des racailles, j'ai stoppé un trafique de drogue qui poussait des jeunes dans la debauches j'ai aidé une maman qui se faisait taper par son mari ... Sans gendarme et policier avec la population actuelle ce serait le chaos .. deja qu'on en est pas loin .. ce sont les seuls remparts a la l'anarchie totale et a des agressions gratuites constantes .. une partie de la population n'est pas civilisée et est donc une danger pour la societé.

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Empeche moi !!

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

tg

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Deja pour etre policier ou dans la genmerderie faut vraiment avoir une tare... ce métier qui nest que conflit du matin au soir ,tu passe ta journée a t"emboucaner ou te faire insulter il doit pas y avoir un jour ou tout va bien, faut vraiment aimer le conflit pour faire ce métier, ou avoir un pet au casque... Ca va papa t'a fait quoi aujourd'hui au travail ?? Bah jai eborgné un petit jeune puis ensuite jai giflé deux petit cons, jai mis des coups de matraque et de taser aussi , puis il y avait cette petite jeune qui voulait pas quon lattrape je l'ai donc étranglé !! Jai fait sauter aussi 6 ou 7 permis aujourd'hui, le mec pourra plus travailler ca fera un chômeur de plus... jai aussi foutu une prune aussi a une vieille mal garé du temps qu'elle allait acheter son pain !!! Et demain rebelote !! Ouahaha il est génial ton métier papa !! Et le tout pour 2200 euro par mois !! Bande de Ksos risquer ta vie pour si peu faut etre con

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Comme si pillié des magasins c'etait pour la bonne cause .. y a juste a voir les videos pour comprendre qui c'est ... et que ca n'a absolument rien a voir avec les revendications .... La prise de la bastille c'etait un vrai symbole en 1789.. la mairie de limoge les ecoles et le pilliage des magasins c'est quoi? une future hausse d'impot mais c'est tout... Tu veux te rebeller c'est l’Élysée le sénat et l'assemblée qu'il faut viser .. bruler les voitures des gens, les magasins des commerçants ca n'apporte rien et l'etat s'en contrefous totalement.. les partisants lfiste sont en train de detruire une cause pourtant valable

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Lens logo
Lens
10731314113
8Brest logo
Brest
9723213103
9Toulouse logo
Toulouse
9723212111
10Lorient logo
Lorient
86222660
11Nice logo
Nice
8622257-2
12Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading