Le PSG s'active pour faire signer un ailier à 20ME

Recalé par le Borussia Dortmund à l’été 2025, le Paris Saint-Germain a maintenant de meilleures chances d’obtenir la signature de Mathis Albert. L’ailier américain n’est pas satisfait de sa situation et se dirige vers un départ libre en juin prochain.

Tout le monde connaît désormais la politique du Paris Saint-Germain . Longtemps en échec avec des stars achetées à prix d’or, le club de la capitale mise sur des jeunes à fort potentiel et qui n’ont pas encore totalement explosé au plus haut niveau. Il s’agit parfois de paris sur le long terme à l’image de l’Espagnol Dro Fernandez, chipé au FC Barcelone l’hiver dernier, et qui pourrait être rejoint par un talent encore plus jeune. Le double champion d’Europe a effectivement un faible pour Mathis Albert (17 ans), et ce depuis l’été 2025.

Le PSG relancé

Le Paris Saint-Germain avait déjà transmis une offre au Borussia Dortmund pour l’ailier gauche, sans succès puisque le BvB souhaitait conserver sa pépite attirée un an plus tôt. Les Parisiens auraient pu abandonner le dossier. Sauf que la situation a totalement changé. Alors que son contrat expire en juin prochain, Mathis Albert se retrouve en désaccord avec ses supérieurs. L’international américain, qui a profité de ses quatre premières sélections lors du dernier rassemblement, ne compte que deux petits matchs avec le Borussia Dortmund cette saison.

Ses dirigeants lui conseillent de se montrer patient. Mais l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy réclame davantage de temps de jeu. Un scénario favorable au Paris Saint-Germain qui va pouvoir revenir à la charge en vue d’une arrivée libre, ou d’un transfert à un prix intéressant (20 M€ ?) cet hiver. Il faudra néanmoins composer avec la concurrence de deux cadors anglais, prévient TransferFeed. Comme les Parisiens, Manchester City et Chelsea se verraient bien chiper le prodige du club allemand.

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