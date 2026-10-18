Le PSG s'active pour faire signer un ailier à 20ME

ou j"ai sauvé une vieille qui se faisait agresser par des racailles, j'ai stoppé un trafique de drogue qui poussait des jeunes dans la debauches j'ai aidé une maman qui se faisait taper par son mari ... Sans gendarme et policier avec la population actuelle ce serait le chaos .. deja qu'on en est pas loin .. ce sont les seuls remparts a la l'anarchie totale et a des agressions gratuites constantes .. une partie de la population n'est pas civilisée et est donc une danger pour la societé.
Empeche moi !!
tg
Deja pour etre policier ou dans la genmerderie faut vraiment avoir une tare... ce métier qui nest que conflit du matin au soir ,tu passe ta journée a t"emboucaner ou te faire insulter il doit pas y avoir un jour ou tout va bien, faut vraiment aimer le conflit pour faire ce métier, ou avoir un pet au casque... Ca va papa t'a fait quoi aujourd'hui au travail ?? Bah jai eborgné un petit jeune puis ensuite jai giflé deux petit cons, jai mis des coups de matraque et de taser aussi , puis il y avait cette petite jeune qui voulait pas quon lattrape je l'ai donc étranglé !! Jai fait sauter aussi 6 ou 7 permis aujourd'hui, le mec pourra plus travailler ca fera un chômeur de plus... jai aussi foutu une prune aussi a une vieille mal garé du temps qu'elle allait acheter son pain !!! Et demain rebelote !! Ouahaha il est génial ton métier papa !! Et le tout pour 2200 euro par mois !! Bande de Ksos risquer ta vie pour si peu faut etre con
Comme si pillié des magasins c'etait pour la bonne cause .. y a juste a voir les videos pour comprendre qui c'est ... et que ca n'a absolument rien a voir avec les revendications .... La prise de la bastille c'etait un vrai symbole en 1789.. la mairie de limoge les ecoles et le pilliage des magasins c'est quoi? une future hausse d'impot mais c'est tout... Tu veux te rebeller c'est l’Élysée le sénat et l'assemblée qu'il faut viser .. bruler les voitures des gens, les magasins des commerçants ca n'apporte rien et l'etat s'en contrefous totalement.. les partisants lfiste sont en train de detruire une cause pourtant valable
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|7
|1
|1
|5
|5
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|-11
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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🔵 Chelsea and Manchester City are interested in German-American winger Mathis Albert, with a transfer fee of around €20 million reportedly being considered. transferfeed.com/transfers/math… #BVB #CFC #Bundesliga #PremierLeague