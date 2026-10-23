Le PSG veut prolonger Doué, sa réponse est incroyable

Le PSG a entamé des discussions pour prolonger Désiré Doué, au niveau de jeu stratosphérique. Mais aussi au comportement assez unique en son genre.

Manchester City et le FC Barcelone ont comme point commun d’avoir été victime du PSG sur le même score de 4-2. Autre point commun, avoir pu constater que le meilleur joueur offensif du club de la capitale est actuellement Désiré Doué. A chaque match, l’ancien du Stade Rennais a délivré une passe décisive et marqué un but. Ce qu’il avait déjà fait contre Aston Villa en SuperCoupe d’Europe. Mais en dehors de ces statistiques, c’est surtout sa capacité à dribbler, faire des différences, jouer pour les autres, sa qualité de passe et même son repli défensif qui émerveillent.

Le PSG est conquis par son état d'esprit

Selon les informations de RMC, le PSG vient de lui proposer une prolongation de contrat, lui qui n’a rien signé depuis son arrivée de Bretagne en 2024. Les discussions ont débuté après une première approche, et elles vont suivre leurs cours dans les prochaines semaines alors que tout le monde tire dans le même sens. L’idée est de sécuriser Désiré Doué sur le long terme, et lui offrir un contrat faisant de lui l’un des plus gros salaires de l’effectif, ce qu’il n’est pas actuellement.

Mais surtout, le PSG est totalement conquis par son état d’esprit. Lui qui n’a jamais bronché quand Luis Enrique l’utilisait avec parcimonie après son arrivée à Paris. Et surtout, c’est sa réponse à une décision surprenante de la fin d’été qui a bluffé le PSG. Absent de la liste des 30 du Ballon d’Or, le Français a été victime de la concurrence intense à Paris, et même France Football a du se justifier sur cette décision qui a surpris tout le monde. Mais le joueur n’a pas réagi, se remettant au travail pour montrer son meilleur niveau cet automne. Une preuve selon le club de la capitale que Désiré Doué est non seulement un joueur d’exception, mais aussi un homme qui a la tête sur les épaules. Le parfait combo aux yeux de Luis Campos, très attaché aux valeurs des joueurs du PSG.