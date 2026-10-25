« Désiré Doué sera Ballon d’Or », il l'annonce sur TF1

Désiré Doué n'est pas en lice pour le Ballon d'Or 2026, alors même que l'attaquant du PSG et des Bleus sort d'une belle saison. Mais dans Téléfoot, Rio Mavuba a clairement fait de l'ancien Rennais un vrai candidat au Ballon d'Or dans le futur.

Quatorzième du Ballon d'Or l'an dernier, Désiré Doué a été oublié par le jury du Ballon d'Or, ce qui a étonné pas mal de monde. Loin de déprimer, l'ailier de 21 ans a répondu de la plus belle des façons en se montrant intraitable avec le Paris Saint-Germain. Manchester City et Barcelone ont payé l'addition, Désiré Doué en étant déjà à quatre buts et quatre passes décisives en onze matchs toutes compétitions confondues. Ce dimanche, Rio Mavuba a évoqué l'absence de Doué dans la course au Ballon d'Or. Pour l'ancien international français, consultant pour TF1, il est évident que le jeune joueur du PSG a toutes les qualités qu'il faut pour gagner le Ballon d'Or dans les années qui viennent.

Doué est imperméable à la pression

Pour Rio Mavuba, la grande force de Désiré Doué est que ce dernier semble imperméable à la pression, que ce soit avec le Paris SG ou avec l'équipe de France. « Au de l'aspect technico-tactique, sa force c’est aussi le mental. Cette force mentale, c’est ce qu'ont tous les grands champions. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans et on a vraiment le sentiment que la pression glisse sur lui. Il a eu des débuts compliqués au PSG, et malgré tout cela n’a pas brouillé son esprit, il a gardé la confiance de son entraîneur. Sincèrement, mentalement, moi je suis vraiment impressionné. C'est très fort. Et après, sur l’aspect technique, bien sûr qu'il est incroyable dans le un-contre-un. Il court vite, il a même maintenant même le travail défensif qui commence à arriver. Sincèrement, c'est un joueur impressionnant et je pense qu'il peut gagner un jour le Ballon d'or », a reconnu l'ancien joueur.