« Désiré Doué sera Ballon d’Or », il l'annonce sur TF1

« Désiré Doué sera Ballon d’Or », il l'annonce sur TF1

PSG
parClaude Dautel
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Désiré Doué n'est pas en lice pour le Ballon d'Or 2026, alors même que l'attaquant du PSG et des Bleus sort d'une belle saison. Mais dans Téléfoot, Rio Mavuba a clairement fait de l'ancien Rennais un vrai candidat au Ballon d'Or dans le futur.
Quatorzième du Ballon d'Or l'an dernier, Désiré Doué a été oublié par le jury du Ballon d'Or, ce qui a étonné pas mal de monde. Loin de déprimer, l'ailier de 21 ans a répondu de la plus belle des façons en se montrant intraitable avec le Paris Saint-Germain. Manchester City et Barcelone ont payé l'addition, Désiré Doué en étant déjà à quatre buts et quatre passes décisives en onze matchs toutes compétitions confondues. Ce dimanche, Rio Mavuba a évoqué l'absence de Doué dans la course au Ballon d'Or. Pour l'ancien international français, consultant pour TF1, il est évident que le jeune joueur du PSG a toutes les qualités qu'il faut pour gagner le Ballon d'Or dans les années qui viennent.

Doué est imperméable à la pression

Pour Rio Mavuba, la grande force de Désiré Doué est que ce dernier semble imperméable à la pression, que ce soit avec le Paris SG ou avec l'équipe de France. « Au de l'aspect technico-tactique, sa force c’est aussi le mental. Cette force mentale, c’est ce qu'ont tous les grands champions. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans et on a vraiment le sentiment que la pression glisse sur lui. Il a eu des débuts compliqués au PSG, et malgré tout cela n’a pas brouillé son esprit, il a gardé la confiance de son entraîneur. Sincèrement, mentalement, moi je suis vraiment impressionné. C'est très fort. Et après, sur l’aspect technique, bien sûr qu'il est incroyable dans le un-contre-un. Il court vite, il a même maintenant même le travail défensif qui commence à arriver. Sincèrement, c'est un joueur impressionnant et je pense qu'il peut gagner un jour le Ballon d'or », a reconnu l'ancien joueur.
Lundi soir, au moment où l'on remettra le Ballon d'Or 2026, Désiré Doué sera lui sur la pelouse du Parc des Princes afin de permettre au PSG de battre Lyon et de rester en tête du classement de Ligue 1. De quoi lui permettre d'envoyer un message à distance à ceux qui l'ont oublié cette année.
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Le meilleur tennisman peut ne gagner aucun tournoi en fait => Si X fait les 4 finales des 4 grands chelem, mais les perds toutes, que federer, Nadal, Djoko et Murray en gagne 1 chacun, mais font a chaque fois 1/8e ou 1/4e ds les 3 autres, X est forcément le meilleur, il n'y a même pas à discuter les titres récompenses la meilleure équipe, pas le meilleur joueur

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juste dans ton cerveau de malade mental !! Que ca soit pour la liga, la ldc et la ligue des champions, il n'a été élu meilleur joueur d'aucune de ses compétitions !! Comment on peut etre le meilleur joueur du monde, quand on est jamais le meilleur dans toutes les compétitions auxquelles on participe ! C'est comme si tu nous expliquait que le meilleur tennisman c'est un mec qui gagne aucun tournoi lol Prépare tes mouchoirs, tu vas chialer comme une madeleine demain :)

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Quel joueur! Après Laurent Blanc c'est sûrement le GOAT défensif de ces 30 dernières années a égalité avec Heinze peut-être!

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