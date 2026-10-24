Le PSG rate une recrue XXL, Romain Molina en dit plus

Mon pronostic : Lens 2 - 2 Paris FC
Une super prépa contre quelles équipe aussi ? Ça ne restait que des matchs de préparation !!
Voilà le mec a été mis sur un piédestal, on l'a fait passer pour le facteur X alors que c'est un joueur random. Fin octobre, ça parle déjà chinois.
Le PSG rencontre certaines difficultés dans ce secteur de jeu, et nous ... , non !!!
C’est une cabale montée par certains pseudo spécialistes contre le russe.Il a été dans le coup pour la champions ligue et continue dans la foulée de GIGIO..Ce sont toujours les mêmes qui avaient porté aux nues CHEVALIER qui sont à l’abordage,qui parlaient de génie concernant Mbappé et des niaiseries du même style
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
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|2
|1
|13
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|8
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|9
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|6
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|15
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|3
|0
|4
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|2
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|4
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|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Back out there, come on boys #UpTheVilla