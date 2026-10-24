Le PSG rate une recrue XXL, Romain Molina en dit plus

A l’heure où le PSG pourrait se mettre en quête d’un gardien pour concurrencer Matvey Safonov, un certain Zion Suzuki, courtisé par le PSG l’été dernier, brille de mille feux avec Aston Villa.

Provisoirement sixième de Premier League après sa victoire contre Manchester City en attendant les autres résultats de la 8e journée, Aston Villa est en grande forme ces dernières semaines. L’équipe d’Unai Emery, qui a également fait un superbe début de campagne en Ligue des Champions, le doit en partie à son gardien Zion Suzuki. Recruté en provenance de Parme pour 30 millions d’euros l’été dernier, l’international japonais est sans conteste l’une des recrues du mercato en Premier League. Avec seulement 8 buts concédés en 7 matchs, il a fortement contribué à solidifier la défense des Villans.

Zion Suzuki laisse des regrets au PSG

Le PSG regarde tout cela avec un peu de regrets puisque le double champion d’Europe en titre est passé tout proche de s’offrir Zion Suzuki l’été dernier. A l’heure où le club parisien cherche à concurrencer Matvey Safonov, la réussite du Japonais Outre-Manche est logiquement scrutée au PSG comme le souligne Romain Molina, qui en dit davantage sur X sur les raisons du transfert avorté de Suzuki à Paris.

« Sans trop de surprise, Zion Suzuki s'est imposé à Aston Villa et fera probablement partie des recrues de l'année en Premier League Ce qui n'empêche pas que son transfert a été très compliqué à cause des intermédiaires et autres personnes ayant voulu se greffer au deal (ce qui posa notamment souci avec le PSG) » a fait savoir le journaliste. Avec un peu de recul, le champion de France en titre regrette peut-être de ne pas avoir insisté davantage pour s’offrir le gardien japonais de 24 ans, lequel aurait sans doute titillé Matvey Safonov pour une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Il sera désormais difficile de déloger Zion Suzuki d’Aston Villa, où il bénéficie d’un statut de titulaire indiscutable et d’un contrat qui court jusqu’en 2031.