Le PSG dévoile son programme pour la Coupe Intercontinentale

Tenant du titre et encore candidat en raison de sa victoire en Ligue des Champions, le PSG aura l’occasion de remporter un nouveau trophée en décembre. La finale de la Coupe Intercontinentale aura lieu au Qatar, et ce sera contre un adversaire encore à déterminer.

Le PSG a dévoilé le programme des festivités pour cette épreuve qui réunit les vainqueurs des Ligue des Champions des différents continents.

9 décembre : Deportivo Toluca – vainqueur de la Copa Libertadores, au stade Jassim-bin-Hamad, à Doha.

12 décembre : Mamelodi Sundowns – vainqueur du Derby des Amériques, au stade Jassim-bin-Hamad, à Doha (Challenger Cup).

16 décembre : Paris Saint-Germain – vainqueur de la Challenger Cup, au stade Ahmad-bin-Ali, à Al-Rayyan.