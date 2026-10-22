Le PSG a pris une décision finale avec Safonov

Le PSG a pris une décision finale avec Safonov

PSG
parClaude Dautel
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Le gardien de but russe du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois été critiqué sur les deux buts encaissés mardi contre le Barça, Matvei Safonov étant fébrile au premier poteau. Mais, du côté du PSG, on a pris une décision claire et nette concernant un futur renfort.
« Quant au marché, le PSG reste toujours attentif. Tout le temps, chaque jour, chaque minute. Donc si l'opportunité d'un bon gardien existe cet hiver, il la saisira ». Ce jeudi, Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, affirmait que du côté des dirigeants parisiens, on avait sérieusement des doutes sur la capacité de Matvei Safonov à régler ses problèmes récurrents lorsqu'il est attaqué sur un angle fermé. Le portier russe a de nouveau été critiqué pour sa prestation contre le FC Barcelone, et même si Lucas Chevalier est toujours dans l'ombre de Matvei Safonov, l'idée de la signature d'un autre gardien de but lors du mercato semblait être dans l'air. Mais, du côté de Canal+, on affirme que Luis Enrique n'a rien demandé à Luis Campos pour ce poste.
« Alors que les rumeurs autour de l’avenir et du niveau de Matvei Safonov se multiplient, il n’y aura pas de recrutement de nouveau gardien au PSG au mercato d’hiver. Les décideurs parisiens sont satisfaits des prestations du gardien russe », précise Olivier Tallaron, qui couvre les matchs du Paris Saint-Germain pour le compte de Canal+. Autrement dit, sauf si le gardien de but russe se blesse ou enchaîne les bourdes, alors aucun renfort n'arrivera chez les champions d'Europe pour ce poste spécifique. Il est vrai que si Safonov a des soucis avec son premier poteau, les observateurs ont tout de même noté que son jeu au pied, souvent moqué la saison passée, s'est considérablement amélioré. Au point même d'en faire un atout majeur de son jeu.
Le Paris Saint-Germain risque tout de même d'avoir un problème à régler à ce poste, c'est évidemment au sujet de Lucas Chevalier. Car ce dernier n'a eu aucun temps de jeu depuis le début de la saison, alors qu'il pensait bien pouvoir concurrencer Matvei Safonov, de quoi inciter l'ancien portier lillois à demander un bon de sortie en janvier prochain.
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