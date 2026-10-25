50 ME pour remplacer Kvara, le PSG a trouvé son bonheur

50 ME pour remplacer Kvara, le PSG a trouvé son bonheur

PSG
parCorentin Facy
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Luis Enrique n’a pas fermé la porte au recrutement d’un attaquant cet hiver pour compenser la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Le nom du jeune mexicain Gilberto Mora est évoqué au PSG.
Le Paris Saint-Germain a beau avoir un effectif dense et riche, la blessure de Khvicha Kvaratskhelia n’en reste pas moins un énorme coup dur. Artisan majeur des deux sacres du club parisien en Ligue des Champions, l’international géorgien va cruellement manquer au PSG. Depuis quelques jours, une question se pose : le double champion d’Europe en titre va-t-il recruter lors du mercato hivernal pour compenser cette lourde perte ? En conférence de presse avant la réception de l’OL, Luis Enrique a expliqué que Paris allait rester à l’affût des opportunités. Parmi elles, on pourrait y trouver le nom de Gilberto Mora.
Selon les informations relayées par Marca, le jeune milieu offensif mexicain du Club Tijuana plaît beaucoup à l’état-major du Paris Saint-Germain. A seulement 18 ans, celui qui compte déjà 13 sélections avec le Mexique est dans le viseur du club Bleu et Rouge depuis plusieurs mois et la blessure de Khvicha Kvaratskhelia pourrait accélérer le processus. Meneur de jeu de formation capable d’évoluer sur le flanc gauche de l’attaque, Gilberto Mora offrirait une solution de plus à Luis Enrique dans le secteur offensif, en plus de Torres, Godts, Akliouche, Dembélé et Doué. Reste que ce dossier ne sera pas simple du tout pour le Paris Saint-Germain.

Gilberto Mora, la piste à 50 ME du PSG

D’abord car Liverpool courtise également Gilberto Mora depuis plusieurs mois. Les Reds n’ont pas l’intention de lâcher leur piste offensive et pourraient eux aussi revenir à la charge dès le mois de janvier. Deuxièmement, le prix fixé par le Club Tijuana, qui réclame pas moins de 50 millions d’euros. Paris sera-t-il prêt à signer un tel chèque en janvier pour un jeune joueur si peu expérimenté ? Les prochaines semaines de compétition aideront peut-être Luis Campos et Luis Enrique à prendre une décision. Tout dépendra sans doute de la faculté d’Akliouche et de Godts, par exemple, à monter en régime pour faire oublier Kvaratskhelia le temps de sa longue absence.
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bien sur. l equipe joue premiere ligue, elles sont montées plusieurs fois en quelques années. ne sois pas idiot, l OL a 15 ans d avance sur les autres. je sais que c est pas simple pour toi....

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Il n'est pas l'avenir des Bleus , mais pour dépanner ?

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C'est pas Mc Court qui avait dis qu'il voulait construire une équipe féminine forte lors de son rachat y a 10 ans ? On voit qu'il tiens toutes ses promesses.

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Thauvin est un joueur quand même d'un certain âge,33 ans. Il peut être un bon attaquant remplaçant mais je doute fort qu'il soit un attaquant titulaire. Il faut dire malgré son âge qu'il ne vieillit pas et fait le bonheur de Lens.

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