50 ME pour remplacer Kvara, le PSG a trouvé son bonheur

bien sur. l equipe joue premiere ligue, elles sont montées plusieurs fois en quelques années. ne sois pas idiot, l OL a 15 ans d avance sur les autres. je sais que c est pas simple pour toi....
Il n'est pas l'avenir des Bleus , mais pour dépanner ?
C'est pas Mc Court qui avait dis qu'il voulait construire une équipe féminine forte lors de son rachat y a 10 ans ? On voit qu'il tiens toutes ses promesses.
Thauvin est un joueur quand même d'un certain âge,33 ans. Il peut être un bon attaquant remplaçant mais je doute fort qu'il soit un attaquant titulaire. Il faut dire malgré son âge qu'il ne vieillit pas et fait le bonheur de Lens.
EDF pour Thauvin, il le mérite largement ! Nettement meilleur que la fraude du ballon d'or qui joue un match sur 5
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨🗣️ Javier Hernández (Chicharito) on Liverpool’s interest in Gilberto Mora: “Liverpool? I hope he says no. Gilberto is a special talent, and as a Mexican, I want to see him succeed at the highest level. But why Liverpool? If he’s going to England, there’s another club with a