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Sinaly Diomandé

Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

OL26 avr. , 11:00
parMehdi Lunay
1
Samedi, l'Olympique Lyonnais s'est imposé dans la douleur contre Auxerre. Un match rendu plus compliqué par un ex de la maison Sinaly Diomandé. Cela devient une habitude pour le défenseur ivoirien, statistiques affolantes à l'appui.
Vainqueur du PSG dimanche dernier, Lyon a failli se prendre les pieds dans le tapis contre Auxerre. Les Gones ont battu le 16e de Ligue 1 3-2 avec quelques frayeurs en fin de match au passage. Accrocheurs comme à leur habitude, les Auxerrois ont pu compter sur leur arme fatale pour gêner l'OL. Il ne s'agit pas de Lassine Sinayoko ou de Kévin Danois mais de...Sinaly Diomandé. Le défenseur ivoirien formé à Lyon a inscrit le but du 1-1 en première période avant de servir Bryan Okoh sur le second but bourguignon.

L'OL construit les stats de Diomandé

Laissé libre par les Lyonnais à Auxerre en 2024, Diomandé possède les statistiques d'un joueur revanchard envers son ex. Lors du précédent OL-Auxerre (2-2) en 2024, l'Ivoirien avait conclu la rencontre sur un bilan identique d'un but et une passe décisive. Le rapport complexe entre le défenseur de 25 ans et l'Olympique Lyonnais est mis en lumière par une autre statistique encore plus troublante.
Le compte X Stats Foot rappelle que Sinaly Diomandé n'avait jamais réussi à marquer un seul but avec l'OL en 85 matchs. Il en est déjà à 2 buts contre l'OL en seulement 4 matchs. Un beau bilan pour celui qui n'a inscrit que 5 réalisations en carrière dans ses différents clubs. Seule équipe à avoir encaissé plus d'un but du joueur ivoirien, Lyon est clairement sa victime préférée en Ligue 1.

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Pas de hasard pour expliquer cette réussite, Diomandé ayant lui même avoué vouloir prouver sa valeur à son club formateur en avant-match. « J’ai envie de montrer que j’ai progressé, que j’ai pris en maturité en tant qu’homme et en tant que footballeur », a t-il lâché en conférence de presse vendredi. On peut dire que son objectif a été totalement atteint.
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Derniers commentaires

Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

Même Bodmer, s'il sortait de sa retraite, pourrait mettre un doublé contre l'OL et perdre 2-3. Ça change rien, Diomande était très nul.

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Tous les familles concernées en souffre , j'en connais beaucoup sur Denain (59 ) et c'est très pénible pour eux .

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Heu non, ça sera la 2d ^^. Ils sont redescendu la saison dernière.

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On peut imaginer le calvaire qu'il doit subir , pas facile à vivre tout ça.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
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523016410584018
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Monaco
51311561054477
8
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43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
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3830108124147-6
12
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3830911104046-6
13
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14
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17
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18
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153036212766-39

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