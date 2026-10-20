OL : Un grand buteur prêté à Lyon cet hiver, ça discute

OL : Un grand buteur prêté à Lyon cet hiver, ça discute

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parCorentin Facy
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Intéressé par le profil d’Elmin Rastoder l’été dernier, l’Olympique Lyonnais pourrait revenir à la charge pour le grand buteur (1m91) du Panathinaikos lors du prochain mercato hivernal.
Co-leader de Ligue 1 après sept journées, l’OL réalise un excellent début de saison, tout du moins sur le plan comptable. Dans le jeu, Paulo Fonseca attend encore davantage de son équipe, qui peine parfois à maîtriser les rencontres de bout en bout et à tuer les matchs quand cela est nécessaire. La blessure de Loïs Openda, absent plusieurs semaines, ne va pas aider l’entraîneur portugais dans sa quête de la perfection. D’autant qu’au sein de l’effectif lyonnais, les solutions pour le remplacer sont peu nombreuses.

L'OL à l'affût pour Elmin Rastoder

C’est la raison pour laquelle l’Olympique Lyonnais pourrait se positionner cet hiver sur un avant-centre de complément afin d’offrir une solution offensive de plus à Paulo Fonseca. Selon les indiscrétions de TransferFeed, le club rhodanien étudie actuellement l’opportunité de recruter Elmin Rastoder, dont le profil physique et athlétique (1m91) n’est pas sans rappeler celui d’un certain Roman Yaremchuk.
Débarqué de Suisse cet été pour 3,5 millions d’euros, l’attaquant macédonien du Panathinaikos peine à s’imposer au sein du club grec, où il figure derrière Tettey, Levi Garcia et Dessers dans la hiérarchie des attaquants. Une opportunité à saisir pour l’Olympique Lyonnais, qui avait déjà manifesté un timide intérêt pour Elmin Rastoder l’été dernier, sans finalement aller plus loin dans ce dossier. International avec la Macédoine du Nord à 11 reprises, l’attaquant de 25 ans est sous contrat avec le Pana jusqu’en juin 2030.
Seul un prêt semble donc envisageable pour les Gones en janvier prochain, avec potentiellement une option d’achat à un prix raisonnable. Reste à voir si cette fois, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais iront au bout en recrutant Elmin Ratsoder ou si, de nouveau, ils feront marche-arrière au moment de conclure l’opération. Cet intérêt prouve en tout cas la volonté de Matthieu Louis-Jean de renforcer le secteur offensif de l’OL en janvier prochain.
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