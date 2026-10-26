OL : Un avant-centre surprise, il répond déjà
Corentin Tolisso capitaine de l'OL

OL : Un avant-centre surprise, il répond déjà

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parClaude Dautel
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Avec les blessures longue durée de Loïs Openda et Pavel Sulc, Paulo Fonseca a des choix en moins pour composer son attaque. Au sein du groupe lyonnais, un joueur a déjà occupé le poste de numéro 9, mais il n'est pas trop tenté de renouveler l'expérience.
L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais l'a confié dimanche, à la veille du match contre le Paris Saint-Germain, avec Mathieu Louis-Jean une réflexion est déjà lancée sur la possibilité d'un recrutement dans le secteur offensif. L'OL a perdu deux titulaires pour plusieurs mois en l'espace de quelques jours, et forcément cela tombe très mal, puisque Lyon a déjà utilisé son joker en faisant signer Keito Nakamura juste après le mercato. L'entraîneur de Lyon va donc faire confiance aux jeunes joueurs, mais il pourrait aussi décider de tenter des paris. Et pourquoi pas de faire comme il l'avait déjà fait, à savoir mettre Corentin Tolisso dans un rôle de numéro 9.

Tolisso, la fausse bonne idée

Mais le capitaine de l'OL, qui fera le déplacement mais est incertain pour le match face au PSG en raison d'un souci aux adducteurs, admet qu'il n'est pas très chaud pour renouveler cette expérience. « Jouer en numéro 9, je l’ai fait contre Marseille l’année dernière, mais c’était très difficile. Mon rôle est de me projeter vers l’avant et c’est sûr que lorsqu’il manque un 9 j’essaye de prendre ce rôle pour aider l’équipe. Il faut que je fasse des appels dans la surface », a confié Corentin Tolisso.

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Malgré cela, le capitaine de l'Olympique Lyonnais pense que son équipe peut s'en sortir, le collectif rhodanien étant particulièrement solide malgré les pépins physiques de quelques leaders. « Le groupe vit très bien. Les recrues sont intégrées et on s’entend tous très bien. Je pense que notre groupe est aujourd’hui plus fort que celui de l’année dernière », a confié Corentin Tolisso avant le choc contre le Paris Saint-Germain. Un match dont le vainqueur, si vainqueur il y a, sera le seul leader du classement de Ligue 1.
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