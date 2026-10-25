Fonseca lance le mercato de l’OL

L'OL arrive diminué pour affronter le PSG ce lundi soir. De quoi donner envie à Paulo Fonseca de voir de nouveaux joueurs arriver cet hiver.

Openda et Sulc blessés, Himbert décevant, c’est quasiment sans véritable attaquant axial que l’OL va se présenter ce lundi soir au Parc des Princes. Un gros handicap pour une formation qui voulait se donner les ambitions d’aller chercher un gros résultat face au double champion d’Europe, lui aussi assez diminué. Mais cela pose surtout question sur la suite de la saison, avec un manque évident dans l’effectif dans ces conditions.

Ce dimanche après-midi, Corentin Tolisso était en conférence de presse avant le déplacement à Paris. Le capitaine lyonnais a surtout axé ses propos sur la déception du match à Hoffenheim et la qualité que représente le PSG. « Il y a de quoi être impressionné par ce PSG, qui a battu Man City et le Barça avec la manière. Il n'y a pas de doute, c’est la meilleure en Europe, elle a envie d’un triplé, on le voit. Il y a tellement de bons joueurs que même avec les blessés, ils garderont de la qualité », a souligné le milieu de terrain.

On verra si on recrute cet hiver, on en a discuté avec Mathieu (Louis-Jean). En attendant, on a Himbert et Gomes Rodriguez en n°9. Et selon l'adversaire ou la configuration du match, on peut utiliser Merah, Tolisso ou Nartey à ces postes mais ce ne sont pas des purs buteurs », a tout de même reconnu le technicien portugais, pour qui il faut tout de même du monde dans la surface pour conclure les actions. De son côté, Paulo Fonseca n’a pas caché qu’il n’avait pas la profondeur d’effectif du PSG, et que chaque absence lui faisait donc beaucoup de mal. L’entraineur de l’OL l’a fait savoir tout en se tournant vers Matthieu Louis-Jean en vue du mercato . «», a tout de même reconnu le technicien portugais, pour qui il faut tout de même du monde dans la surface pour conclure les actions.

Le message est passé, et selon les moyens financiers mais aussi les résultats de ces prochaines semaines, l’OL pourrait bien devoir chercher un nouvel attaquant pour donner plus de choix à son entraineur.