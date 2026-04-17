L'OL pense à Thomas Kristensen
Thomas Kristensen bientôt à l'Olympique Lyonnais ?

OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon

OL17 avr. , 12:00
parClaude Dautel
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Cité comme l'un des possibles renforts de l'OL lors du prochain mercato, Thomas Kristensen s'est confié dans la presse danoise sur son avenir à l'Udinese et sur son possible départ en fin de saison.
Il y a quelques jours, la presse avait évoqué le possible intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Thomas Kristensen, le défenseur central danois de 24 sous contrat avec le club italien d'Udine jusqu'en 2028. Même si l'Udinese souhaite prolonger son engagement, et a entamé des négociations dans ce sens, Thomas Kristensen n'a toujours rien accepté. Et même si sa valeur est relativement élevée pour l'OL dans sa version actuelle, à savoir 12 millions d'euros, le joueur formé à Aarhus serait un bon renfort dans un secteur de jeu où Lyon n'a toujours pas trouvé la perle rare. Face à ces rumeurs qui circulent sur la suite de sa carrière, Thomas Kristensen s'est exprimé sur le site danois Campo.dk, basé à Aarhus et qui a donc des contacts proches avec le défenseur. Il en a profité pour remettre les choses au clair, à quelques semaines de la fin de la saison et de l'ouverture du mercato estival.

Kristensen est prêt à quitter l'Italie dès le prochain mercato

Répondant à notre consoeur danoise Emma Hansen Toft, le joueur de l'Udinese est très franc. « Oui, il y a eu des discussions et des propositions concernant une prolongation de contrat avec l'Udinese. À court terme, il est fort probable que la prochaine étape soit un transfert vers un club plus important et qui pourrait jouer en Europe. Je ne l'exclus pas. Les choses sont encore ouvertes, c'est difficile à dire, mais un départ vers une équipe plus prestigieuse est clair, c'est ainsi que je me vois procéder », a confié le défenseur central danois. De quoi laisser la place aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais s'ils sont tentés de faire signer un joueur qui sort d'une très bonne saison avec le club italien, bien calé au milieu du classement de Serie A (10e).
A noter que la carrière de Thomas Kristensen est gérée par l'agence World In Motion, qui s'occupe également d'un joueur actuel de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal. De quoi probablement faciliter les choses, si un tel transfert doit se réaliser cet été ou lors d'un prochain mercato.
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