OL : Milan n'exigera pas le retour d'Athekame au mercato

Élu homme du match lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice, Zachary Athekame confirme que la cellule recrutement de l'OL a fait du bon travail en obtenant un prêt du défenseur international suisse de l'AC Milan. Le club lombard ne semble pas avoir l'intention de rapatrier son joueur plus vite que prévu.

Zachary Athekame n'était pas le plus connu des joueurs arrivés cet été à Lyon, mais il n'empêche qu'en quelques matchs, le défenseur de 21 ans a montré l'étendue de son talent. Recruté par l'AC Milan en août 2025 pour un peu moins de 11 millions d'euros, le joueur suisse a accepté un prêt à l'Olympique Lyonnais afin d'avoir du temps de jeu, les dirigeants italiens et Zachary Athekame ayant négocié pour s'assurer que ce dernier ne passe pas toute la saison sur le banc rhodanien. Et c'est le cas, puisque le Suisse a été titulaire lors de toutes les rencontres de Ligue 1 , et que dimanche soir, il a même été élu joueur du match contre Nice. Reste que du côté de Milan, on se demande ouvertement si le retour de Zachary Athekame ne pourrait pas se faire en janvier prochain.

L'OL a tiré le gros lot

La semaine passée, Ruben Amorim, l'entraîneur des Rossoneri, et compatriote de Paulo Fonseca, avait été interrogé sur le défenseur suisse. « Athekame ? On le suit, comme les autres joueurs prêtés. En début de saison, je le voyais plutôt comme un joueur du style de Moreira. Je ne sais pas si la situation évoluera. Le football est ainsi fait. Il se débrouille très bien sous les ordres de Fonseca, on verra bien pour la suite », avait précisé le technicien milanais. Et ce lundi, Calcio Mercato confirme qu'un retour précoce de l'international suisse n'est pas à l'ordre du jour du côté de San Siro, même si on a bien vu que Zachary Athekame était devenu l'un des chouchous des supporters de l'Olympique lyonnais.

Daniele Longo, journaliste pour le média spécialisé italien, n'a aucun doute sur le fait que l'OL va conserver le défenseur jusqu'au bout de la saison. « On a l'impression qu'Athekame n'a pas encore totalement convaincu Amorim, et il est donc peu probable qu'il demande son retour lors du mercato hivernal, malgré le nombre relativement limité d'arrières droits disponibles. Sans compter que Lyon a reçu des garanties concrètes quant aux bénéfices qu'il tirera des performances de l'ancien joueur des Young Boys », précise notre confrère.