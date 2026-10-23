OL : Himbert a floppé, Fonseca a raison

Dans un match compliqué, Rémi Himbert, très attendu par les supporters de l'OL, n'a pas pu empêcher le marasme lyonnais. Le jeune attaquant a peut-être laissé passer sa chance.

Les places sont chères à l’OL cette saison, où la concurrence est montée d’un cran avec un mercato plus ambitieux. En attaque, la venue de Loïs Openda a éteint Rémi Himbert, qui avait su se mettre en évidence la saison passée, avec de la fougue et de l’efficacité qui ont bien aidé Lyon. Mais en dehors d’un match à Toulouse lors d’un grand turnover, le jeune attaquant avait été laissé de côté par Paulo Fonseca cette sasion. L’entraineur portugais n’avait pas caché qu’il fallait que Himbert hausse son niveau de jeu pour avoir sa chance.

Entre la blessure d’Openda et l’absence de Sulc, le jeune attaquant formé à l’OL a été titularisé à Hoffenheim, dans un match où, il faut le dire, aucun Lyonnais n’a vraiment crevé l’écran. Mais Himbert ne s’est pas montré à son avantage, balbutiant son football, jouant mal les rares coups offensifs, et se montrant imprécis techniquement. L’Equipe lui a ainsi donné la note de 3/10, pour sanctionner un match raté.

Himbert à la ramasse, L'Equipe le cartonne

« Le jeune avant-centre lyonnais a profité des blessures d'Openda et Sulc pour honorer sa première titularisation cette saison. En manque flagrant de rythme, il n'a pas saisi sa chance. Bougé dans les duels, il a peiné à exister et il s'est souvent trompé dans ses choix, comme quand il a perdu le ballon avant le 0-2 (49e) qui met fin au suspense », note ainsi L’Equipe, qui sait qu’il est aussi difficile de juger un joueur qui a été mis à l’écart pendant quasiment deux mois, et se retrouve tout à coup titulaire en Coupe d’Europe à l’extérieur contre une équipe allemande de bonne facture malgré son mauvais classement en Bundesliga.

Il reste à savoir si Himbert aura l’occasion d’enchainer, dans les prochains jours face au Paris SG, ou si Paulo Fonseca en a vu assez et risque de mettre le jeune lyonnais au placard un bon bout de temps.