OL : Dugarry met Fonseca au niveau de Luis Enrique

OL : Dugarry met Fonseca au niveau de Luis Enrique

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parHadrien Rivayrand
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L'OL est en tête de la Ligue 1 et affrontera le PSG lors de la prochaine journée de championnat. Un énorme test en perspective pour Paulo Fonseca et ses hommes.
L'Olympique Lyonnais s'apprête à vivre une semaine chargée, avec un déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa, puis un autre à Paris pour y défier le PSG en championnat. Paulo Fonseca devra gérer son effectif au mieux pour terminer cette semaine sur une bonne note, d'autant qu'il ne pourra pas compter sur Keito Nakamura et Loïs Openda face au club de la capitale. L'entraîneur portugais est critiqué à Lyon pour certains de ses choix tactiques, mais plusieurs observateurs saluent le travail accompli par l'ancien coach du LOSC. C'est notamment le cas de Christophe Dugarry, impressionné par les progrès réalisés par le technicien lusitanien depuis son arrivée, malgré les difficultés rencontrées.

Paulo Fonseca nommé roi de France par Dugarry 

Sur les ondes de RMC, le consultant a ainsi livré son analyse du travail de Fonseca : « L'élimination en Ligue des champions fait quand même tache, mais j'aime l'attitude, la réaction de ces garçons, car c'est un groupe jeune. Ils auraient pu être abasourdis mais sont passés rapidement à autre chose. (...) Ils ont su faire face et faire preuve de solidarité. C'est agréable de voir cette équipe. L'entraîneur arrive à les faire jouer aux bons endroits et à créer une émulation. (...) Je dis bravo.
Luis Enrique arrive à le faire avec des grands joueurs, mais c'est tout aussi fort et compliqué. Ils me bluffent match après match. Ils montrent les crocs. Je suis admiratif. Je ne sens pas une équipe aussi sereine en Ligue 1. »

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Il faudra en tout cas faire preuve de caractère pour aller chercher un résultat positif au Parc des Princes dimanche prochain contre le Paris Saint-Germain. La saison passée, les Gones avaient créé la surprise en s'imposant dans la capitale. Un précédent sur lequel Paulo Fonseca et ses hommes pourront s'appuyer pour tenter de rééditer cet exploit.
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