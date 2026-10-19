PSG-OL, Sidney Govou conseille Lyon

Consultant de Canal+ et du Progrès, et évidemment ancien attaquant légendaire de l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou s'enthousiasme pour l'OL avant le match de dimanche prochain au Parc des Princes contre le PSG. Il croit dur comme fer aux chances de Lyon.

Le Progrès, Corentin Tolisso et ses coéquipiers peuvent sereinement aborder ce choc face à l'ogre parisien. L'OL ne doit pas se prendre la tête et débouler au Parc des Princes sans complexe. Dans un championnat de France qui n'a pas été aussi indécis depuis longtemps, puisque cinq clubs sont en tête à égalité de points (14) après sept journées, tout le monde attend avec impatience le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais dimanche prochain au Parc. Sur ce que l'on voit en Ligue 1 , l'OL a les moyens poser des problèmes à la formation de Luis Enrique, d'autant que le PSG se focalise sur la réception du FC Barcelone ce mardi en Ligue des champions. Avec deux entraîneurs qui n'ont aucune hésitation à faire tourner leur effectif, cette rencontre promet beaucoup. Pour Sidney Govou, qui s'exprime dans, Corentin Tolisso et ses coéquipiers peuvent sereinement aborder ce choc face à l'ogre parisien. L'OL ne doit pas se prendre la tête et débouler au Parc des Princes sans complexe.

Le PSG n'a plus une équipe B aussi forte

L'ancien buteur lyonnais estime que cette saison pourrait être beaucoup plus serrée que prévue, Luis Enrique n'ayant pas des remplaçants à la hauteur des titulaires, comme on l'a vu plusieurs fois depuis le début de saison et encore une fois samedi à Strasbourg. « Pendant une semaine au moins, l’OL est premier au classement, et donc dans le bon wagon avec quatre ou cinq autres équipes. C’est pourquoi je dirais que ce début de saison est plutôt réussi. Paris finira peut-être par s’envoler, et encore ce n’est pas sûr, car je trouve son « équipe B » pour le championnat, moins performante que la saison dernière. Mais si l’on se projette sur le PSG - OL de dimanche prochain, on sait qui sera le favori. Lyon doit donc vivre au mieux cette période joyeuse, et se préparer à ce « match de l’année » avec le bonus d’arriver en tant que leader au Parc », fait remarquer Sidney Govou.

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Du côté de l'OL, on n'a probablement pas oublié qu'en avril dernier, emmené par un Dominik Grief qui avait écoeuré les attaquants parisiens, l'Olympique Lyonnais s'était imposé 1-2 au Parc des Princes avec des buts signés Endrick et Moreira, deux joueurs qui ne sont plus à Lyon. Un résultat qui avait permis à la formation rhodanienne de remonter à la troisième place du classement. Si Lyon récidive dimanche prochain, alors cette fois l'OL sera aux commandes de la Ligue 1 et pourra commencer à doucement rêver.