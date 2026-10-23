OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt

L'OL n'a pas digéré l'arbitrage de M. Meler ce jeudi soir à Hoffenheim, et notamment sa passivité qui a favorisé le jeu dur des Allemands.

L’Olympique Lyonnais a tout perdu en fin de première période à Hoffenheim. Avant le but dans les arrêts de jeu de Kramaric, le match avait été arrêté pendant de longues minutes pour permettre l’évacuation sur civière de Steeve Kango. Ce dernier a été touché aux cervicales après une mauvaise chute, suite à une faute dans un duel aérien de Lemperle. L’attaquant d’Hoffenheim a eu un comportement dangereux en ne jouant pas le ballon, et n’a pas récolté pas la moindre remontrance ni carton de la part de l’arbitre.

Cela avait déjà indigné l’OL dans ses publications sur les réseaux sociaux pendant le match, mais Le Progrès s’en est étonné au lendemain de la rencontre. « Enfin, comment justifier que Lemperle, coupable de ne pas jouer un duel aérien et de chercher délibérément à faire basculer Kango, ne soit même pas averti par M. Meler, après que le jeune latéral soit sorti sur civière, une minerve au cou après être retombé sur les cervicales de haut ? Où est la cohérence arbitrale ? », a pesté le journal régional face à ce premier tournant du match. Car ensuite Paulo Fonseca a été obligé de faire entrer Noham Kamara, pour qui cette première apparition de la saison aura tout de même été très compliquée.

Niakhaté conteste vivement à la fin du match

L’OL ne peut pas tout mettre sur le dos de M. Meler pour expliquer cette défaite, mais il y a visiblement des choses qui ont chagriné les joueurs lyonnais. Au coup de sifflet final, Moussa Niakhaté a récolté un carton jaune pour contestations et a continué à s’en prendre vertement à l’officiel turc avant d’être éloigné de la scène pour éviter de prendre un rouge. C’est ensuite Paulo Fonseca qui a dit deux mots à l’officiel, visiblement mécontent de la façon dont le match a été arbitré. Il faut dire qu’Hoffenheim a multiplié les fautes d’anti-jeu pendant le match, totalisant 20 infractions pour ne récolter des avertissements qu’en toute fin de rencontre, quand le suspense n’était plus là.