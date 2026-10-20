OL : Ces trois joueurs à qui Fonseca ne fait pas confiance

OL : Ces trois joueurs à qui Fonseca ne fait pas confiance

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parHadrien Rivayrand
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L’OL a eu le nez fin l’été dernier en allant récupérer Zachary Athekame en prêt en provenance de l’AC Milan. Le Suisse réalise un début de saison canon et Paulo Fonseca a bien du mal à se passer de ses services.
L’Olympique Lyonnais est sur une très belle dynamique ces derniers temps. Les Gones aborderont d’ailleurs leur prochain rendez-vous face au PSG en Ligue 1 avec le statut de leader. Mais avant ce déplacement au Parc des Princes, dimanche soir, ils devront disputer un match sur la pelouse d’Hoffenheim en Ligue Europa. Paulo Fonseca pourrait être tenté de faire tourner son effectif, comme il en a l’habitude. Mais le technicien portugais aura bien du mal à se passer de Zachary Athekame. Et s’il décide de le laisser au repos, il devra trouver une solution fiable pour le remplacer.

Athekame, stop ou encore ? 

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle que le Suisse a disputé toutes les minutes possibles en Ligue 1 depuis le début de la saison. Paulo Fonseca pourrait s’appuyer sur Clinton Mata et Ruben Kluivert, capables de dépanner à ce poste, mais aussi sur Steeve Kango. Problème : l’entraîneur des Gones n’accorde pas encore pleinement sa confiance à son jeune joueur. Selon lui, le défenseur de 19 ans n’est tout simplement pas prêt à débuter une rencontre de très haut niveau.
Après la victoire contre Nice, Fonseca a notamment déclaré : « Nous avons aussi Kango qui est une possibilité. Mais je pense qu’en ce moment, il n’est pas prêt pour ce genre de match avec cette intensité et contre une équipe qui a beaucoup de qualités. »

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Athekame va donc devoir serrer les dents malgré l’accumulation des matchs et la fatigue. S’il pourrait bénéficier d’un peu de repos contre Hoffenheim, il devrait bien être titularisé sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Attention toutefois à ne pas trop tirer sur la corde, malgré le niveau impressionnant du latéral de 21 ans, prêté sans option d’achat par l’AC Milan.
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Bon du coup t'es incapable de m'expliquer en quoi mac court nous a évité le Qatar??? Pourtant avec ta grosse tete pleine de bon sens et de bonne valeur ca devrait etre un jeu d'enfant d'expliquer en quoi on devrait remercier mac court et surtout comment a til fait pour éviter que le qatar rachete L'OM ?? "Ouf merci franck " quil dit le crétin, sans meme savoir pourquoi il le dit , sérieusement t'es con ou t'es con ? Tu prends des cours du soir pour etre au top de la cretinerie comme ca ?? 🤣😂🫵 Quel mongolien celui la il dit ouf merci franck il sait meme pas pourquoi allo Édouard ici Toulouse mdrrr sale timbré va

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