OL : Tanner Tessmann a une bonne raison de plus de rester

OL : Tanner Tessmann a une bonne raison de plus de rester

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parGuillaume Conte
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Buteur ce dimanche contre Nice, Tanner Tesmmann ne fait pas spécialement partie des plans de Paulo Fonseca. Mais le milieu de terrain US apprécie sa vie à Lyon et ne se voit pas spécialement bouger.
Pas forcément le joueur le plus impactant de l’OL ces derniers temps, Tanner Tessmann s’est montré très décisif ce dimanche en marquant de la tête le but qui a aidé son équipe à battre Nice (2-1). Pour la première fois de la saison en championnat, le milieu de terrain était titulaire et a disputé les 90 minutes de la rencontre. Son apport reste toutefois très limité, à l’image de ses 51 minutes disputées en championnat depuis le début de la saison avant cette rencontre.

Tessmann avoue avoir beaucoup changé avec son premier enfant

L’Américain ne fait pas vraiment partie des plans de Paulo Fonseca, qui aurait bien aimé le voir partir cet été pour recruter un joueur au profil qui lui correspond mieux. Mais l’ancien de Venise, malgré des touches en Italie, n’a pas trouvé preneur malgré une valeur raisonnable proche de 10 millions d'euros.
Il faut dire que Tanner Tessmann n’a pas non plus poussé à un départ. Il n’a pas caché qu’il se sentait bien à Lyon, et a de bonnes raisons de rester dans le Rhône. Le footballeur a déjà eu un enfant né en 2025 avec sa compagne, et cette dernière est désormais enceinte, nouvelle qu’il a pu fêter dignement avec un but.
Dans la presse américaine, le milieu de terrain avait expliqué que la paternité l’avait beaucoup changé, et qu’il était désormais moins désireux de bouger à tout prix et voyait sa carrière différemment. Le natif de l’Alabama n’a beau avoir que 25 ans, il s’imagine donc bien rester à l’OL tant qu’il ne sera pas réellement poussé dehors. Le football n’est toutefois pas du genre à prendre ce type de sentiment en compte si un transfert devait voir le jour, mais pour le moment, Paulo Fonseca continue d’utiliser avec parcimonie l’international américain, qui n’a toutefois pas été pris par Mauricio Pochettino pour disputer la dernière Coupe du monde. Il a visiblement eu d'autres occupations.
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pour le moment la vraie vie c est pillage cassage et destruction de vie de bcp de gens. par qui? ouvre les yeux tu verras tout de suite. un indice? aucun suedois! donc bien sur ca va finir en t es raciste blablabla. la merde officielle , mais c est factuel. personne ne peut le nier. sur les videos, sur les reseaux ou dans les emissions TV. impossible de dire le contraire! y a aucin racisme la dedans absolument aucun. ce sont que des petites merdes, qu il va falloir calmer tres tres rapidement. Marre de payer pour ces enkulés! Les honnetes gens regardent, et vont finir par renoncer a se rassembler, car ces pourritures gachent tout Preuve a la finale de LDC, pire. le feu d artifice a Paris a ete tiré et le concert avec des figurants 1 semaine avant pour eviter des debordements ! donc le laxisme, ca va bien. place a la loi et au redressement de cette societé malade..

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