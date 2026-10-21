OL : Athekame de retour cet hiver, Milan active l'option

Prêté sans option d’achat par l’AC Milan, Zachary Athekame réalise un début de saison tonitruant à l’OL. A tel point que le club lombard espère faire revenir le défenseur suisse… dès cet hiver.

Désireux de gérer au mieux les temps de jeu au vu du calendrier infernal de l’OL, Paulo Fonseca n’hésite pas à faire tourner son effectif d’un match à l’autre. Il y a en revanche un élément qui ne souffle quasiment jamais, il s’agit de Zachary Athekame. Le défenseur suisse de 21 ans prêté cet été par l’AC Milan a disputé tous les matchs de Ligue 1 en intégralité. Encore décisif avec un centre parfait pour Tanner Tessmann contre Nice dimanche soir, le Milanais fait déjà l’unanimité dans la capitale des Gaules, où son niveau impressionne.

Les performances de Zachary Athekame ont aussi de l’écho en Italie, où les dirigeants de l’AC Milan sont bluffés par la progression de leur joueur. Le club lombard est si jaloux qu’il pourrait tenter de casser le prêt du n°13 de l’OL dès le mercato d’hiver, si l’on en croit les informations du site spécialisé Pianeta Milan. Nos confrères italiens affirment que le club italien envisagerait sérieusement de récupérer son latéral droit dès le mois de janvier. Le site qui suit de près l’actualité de l’AC Milan émet néanmoins une très grosse réserve en précisant qu’aucun retour anticipé de Zachary Athekame n’est prévu et que du côté de l’Olympique Lyonnais, il n’est pas question de voir partir le Suisse en cours de saison.

Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca sont très satisfaits de lui, alors qu’il totalise déjà 2 buts et 3 passes décisives cette saison, et que son rendement défensif est très satisfaisant. Si l’AC Milan veut récupérer son joueur plus tôt que prévu, il faudra donc trouver un accord financier avec les dirigeants lyonnais. Car pour le club rhodanien, se séparer d’un titulaire indiscutable en janvier n’aurait aucun sens. D’autant que l’OL réalise un début de saison très intéressant avec une première place en Ligue 1 et six points sur six en Europa League.