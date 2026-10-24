L'OL tremble encore pour Pavel Sulc
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L'OL tremble encore pour Pavel Sulc

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parClaude Dautel
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Absent sur blessure lors du déplacement de jeudi à Hoffenheim, Pavel Sulc connaît un nouveau souci au genou. Et du côté de l'Olympique Lyonnais on s'inquiète pour le joueur tchèque, lequel est souvent décisif.
L'OL défiera le Paris Saint-Germain lundi soir au Parc des Princes, et même si ce déplacement a été reporté de 24 heures, la présence de Pavel Sulc dans la délégation lyonnaise est plus qu'incertaine. Paulo Fonseca avait déjà été contraint de se passer de Sulc lors du déplacement à Hoffenheim en Ligue Europa, le joueur de 25 ans souffrant du genou. Un mal récurrent qui ne pourra être totalement soigné qu'avec plusieurs mois de repos comme l'international tchèque. « Je m’inquiète pour l‘œdème dans mon genou. Parfois, j’ai de bons jours, parfois c’est pire, notamment pendant la Coupe du monde en Amérique. C’est un handicap qui ne peut être résolu que par trois mois de calme et de béquilles, ce qui n’est pas le moment », a confié le mois dernier Pavel Sulc à un média de son pays.

Sulc a besoin de repos pour être à 100%

Clairement, les douleurs sont revenues et Pavel Sulc a donc besoin de se reposer un peu afin que son genou ne le fasse plus souffrir. Mais, il est toujours hors de question que l'Olympique Lyonnais se passe plusieurs jours d'un joueur qui ne se ménage pas quand Paulo Fonseca l'aligne. Ainsi, le week-end dernier, face à Nice, le milieu offensif recruté pour 7,5 millions d'euros en 2025 a marqué, et son engagement est un vrai plus. Un plus dont l'OL devra se passer au PSG, L'Equipe confirmant que Pavel Sulc a toujours très mal à son genou et qu'il est « très incertain ».

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Même si le Paris Saint-Germain sera lui aussi décimé par les blessures de Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Kvaratskhelia, l'Olympique Lyonnais n'a pas les mêmes moyens que les champions d'Europe. Et l'absence de Pavel Sulc serait réellement pénalisante comme on l'a constaté jeudi à Hoffenheim. D'autre part, le quotidien sportif confirme que s'il a pleinement récupéré de son violent choc, Steeve Kango est déjà forfait pour le match à Paris.
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