L'OL négocie ce gros départ, la désillusion se confirme

L'OL négocie ce gros départ, la désillusion se confirme

OL
parCorentin Facy
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Les négociations entre l’OL et l’AC Milan pour un retour de Zachary Athekame dès le mercato hivernal se confirment. Une grosse désillusion pour le club rhodanien, très satisfait du latéral suisse.
Trop fort pour l’Olympique Lyonnais, Zachary Athekame va-t-il prendre la direction de l’AC Milan dès le mercato hivernal ? Ce qui ressemblait initialement à une rumeur bancale se confirme et risque de faire hurler les supporters du club rhodanien. Et pour cause, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport affirme que le club lombard souhaite récupérer le latéral suisse dès le mois de janvier. « Des discussions ont été entamées avec l’OL », indique le très sérieux journal transalpin.
Une information qui fait écho à celle révélée quelques heures plus tôt par Pianeta Milan, dont la crédibilité était un peu plus douteuse. Il n’y a désormais plus aucun doute sur le fait que l’AC Milan va faire le forcing pour récupérer Zachary Athekame. Pour rappel, le défenseur suisse de 20 ans a été prêté par Milan à l’OL cet été pour une saison sans option d’achat. Concrètement, le club rhodanien est donc dans son droit de refuser de casser le prêt du joueur avant le 30 juin prochain. Reste que l’AC Milan pourrait faire le forcing en proposant à l’OL de payer une somme pour faire revenir Zachary Athekame plus tôt que prévu.

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La volonté du joueur pourrait aussi jouer un rôle crucial dans ce dossier. Titulaire indiscutable de Paulo Fonseca depuis le début de la saison avec 100% des minutes jouées en Ligue 1 en 2026-2027, le Suisse semble s’épanouir dans la capitale des Gaules. La question est maintenant de savoir s'il sera réceptif à la possibilité de revenir au Milan AC comme titulaire pour la seconde partie de la saison. Un scénario qui serait catastrophique pour l’OL et qui obligerait surtout les Gones à recruter un nouveau latéral droit en janvier prochain en cas de départ du Suisse.
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