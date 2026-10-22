L'OL fait une offre colossale à ses supporters

L'OL fait une offre colossale à ses supporters

OL
parClaude Dautel
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Afin de permettre à ses supporters qui ne sont pas abonnés de venir voir les plus gros matchs de la saison au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais a sorti une offre pour le moins alléchante. L'idée est de remplir le stade le plus possible.
Les supporters connaissent la musique, lorsqu’un club propose une offre groupée pour plusieurs matchs, il associe souvent une affiche majeure à deux ou trois rencontres beaucoup moins attractives. Mais, dans le cas de l'offre mise en ligne par l'OL, on entre là dans une autre catégorie. En effet, depuis quelques heures, l'Olympique Lyonnais propose au grand public d'acheter contre 129 euros une place pour les matchs de Ligue 1 contre l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille, le LOSC, le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Autrement dit, les cinq plus gros matchs de la saison au Groupama Stadium sont en vente dans un package qui fait revenir la place à un tarif autour de 25 euros par match. Même si c'est un petit investissement en ces temps de crise, on peut tout de même difficilement faire mieux.

L'OL fait un effort pour les grosses affiches

Quand on sait qu'il faut au minimum débourser 15 euros pour une place lors du match OL-Angers, le 31 octobre prochain au Groupama Stadium, on comprend que l'offre à 129 euros est assez incroyable. Au point même qu'elle risque rapidement de disparaître, l'engouement sur les réseaux sociaux étant assez fort. Depuis le début de la saison, et malgré les bons résultats de l'équipe de Paulo Fonseca, les affluences n'ont pas été extraordinaires. Entre une programmation européenne pas idéale, et les soucis permanents pour accéder au stade de l'Olympique Lyonnais, que ce soit en matière de transport ou même pour entrer dans le stade, les fans rhodaniens ne sont pas très assidus. Avec cette offre centrée sur le grand public et les plus grosses affiches de l'année en Ligue 1, l'OL souhaite inverser la tendance et cela devrait faire mouche.

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