Chant anti-ASSE, l'OL sanctionné par l'UEFA

Chant anti-ASSE, l'OL sanctionné par l'UEFA

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parClaude Dautel
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Une semaine après la réception de Crystal Palace au Groupama Stadium, l'UEFA a annoncé que l'Olympique Lyonnais était sanctionné pour des chants homophobes, lesquels visaient l'AS Saint-Etienne.
Jeudi dernier, à l'occasion du match de Ligue Europa contre le club anglais, les supporters lyonnais avaient entonné un chant visant les Verts à la 42e minute de la rencontre, en référence au numéro de département de Saint-Étienne. Un chant aux paroles ouvertement homophobes, ce qui a été relevé dans le rapport des officiels présents ce soir-là. L'UEFA n'a donc pas tergiversé et a rapidement sanctionné le club de Michele Kang. Ce jeudi, l'instance européenne du football a en effet annoncé que l'Olympique Lyonnais était condamné à une amende de 20.000 euros, ainsi qu'à une fermeture partielle avec sursis du Virage Nord.
Selon L'Equipe, l'UEFA reproche à l'Olympique Lyonnais le « comportement discriminatoire » des supporters concernés, lesquels sont installés dans les secteurs 002, 003 et 004 du Groupama Stadium. L'OL va donc devoir régler l'amende, et devra probablement sermonner ses supporters pour que ce chant visant l'AS Saint-Etienne disparaisse définitivement de son répertoire, sous peine de voir l'UEFA punir encore plus lourdement le club rhodanien.

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Derniers commentaires

Lens se fait rouler dessus à Bruges

pourquoi a ton avis? car les finaces de tous les clubs de L1 sont desastreux, et qu on ne peut pas jouer sur tous les tableaux.

Chant anti-ASSE, l'OL sanctionné par l'UEFA

et l envhissement de terrain, les insultes sur le joueur , bagarres et karateka volant?

L'OM lui a fait la misère, Rongier raconte tout

super. c est sur toi ton raisonn ement est top ! on lui pose des questions, il repond simplement sans chichi ou inventer

Indice UEFA : La France catastrophique, la Belgique passe devant

oui mais sont eliminés prématurement. ca compense

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Et pour le tifo des supporters du PSG sur le Barça ?

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