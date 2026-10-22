La machine à buts que l’OL voulait recruter cet été

La machine à buts que l’OL voulait recruter cet été

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parGael Anger
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Adepte des bons coups sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais peut se mordre les doigts de ne pas avoir recruté Lassine Sinayoko, qui empile les buts avec le Paris FC.
Au coeur d’une série de matchs, l’Olympique Lyonnais doit enchainer sans un véritable avant-centre de métier. Loïs Openda s’est blessé pour plusieurs semaines, et Rémi Himbert, son jeune remplaçant, ne fait clairement pas partie des plans de Paulo Fonseca même s'il sera titulaire jeudi à Hoffenheim dans un large turn-over. Il faut dire que l'entraineur portugais ne peut pas utiliser Pavel Sulc, blessé. Le milieu de terrain Khalis Merah peut rendre service en faux numéro 9, mais ce n’est pas l’idéal.

Sinayoko, 9 fois décisif en 7 matchs

Une période difficile dans ce secteur de jeu, et qui donne forcément des regrets à Matthieu Louis-Jean. Sur France Télévisions, le directeur sportif de l’OL a reconnu qu’il y avait une piste qui n’avait pas pu être concrétisée cet été. Elle menait à Lassine Sinayoko, sur le départ de l’AJ Auxerre. C’est le Paris FC qui l’a récupéré pour 7,5 ME, une somme que Lyon était tout à fait capable de mettre. Depuis, dans une équipe qui marche très bien, le Malien empile les buts avec 6 réalisations et 3 passes décisives en 7 rencontres de Ligue 1.
« Lassine, c’est un joueur qu’on a surveillé bien sûr, qu’on a regardé. Il faisait partie des joueurs qu'on suivait depuis un petit moment. Ensuite, on s’est tourné vers Openda, et on est très content d’avoir Loïs avec nous cette saison donc il n'y a aucun souci de ce côté là », a confirmé Matthieu Louis-Jean, pour qui le choix de recruter l’attaquant belge a été effectué en raison du profil qui plaisait beaucoup à Paulo Fonseca.
Désormais dans un club très ambitieux et aux moyens financiers importants, Sinayoko risque bien de devenir hors de portée pour l’OL s’il continue sur sa lancée, puisque sa cote sur le marché des transferts est déjà passée à 15 millions d’euros.
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Lens se fait rouler dessus à Bruges

pourquoi a ton avis? car les finaces de tous les clubs de L1 sont desastreux, et qu on ne peut pas jouer sur tous les tableaux.

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et l envhissement de terrain, les insultes sur le joueur , bagarres et karateka volant?

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super. c est sur toi ton raisonn ement est top ! on lui pose des questions, il repond simplement sans chichi ou inventer

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oui mais sont eliminés prématurement. ca compense

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