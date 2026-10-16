Nantes se jette sur un international à prix réduit

Mis à l’écart depuis le début de la saison, Dylan Bronn devrait quitter le Servette FC pendant le mercato hivernal. Plusieurs clubs se sont déjà rapprochés du défenseur central tunisien, y compris le FC Nantes.

Du côté du FC Nantes , l’actualité tourne autour du possible changement de propriétaire. L’actionnaire Waldemar Kita discute avec Paulo Tavares, représentant d’un consortium d’investisseurs prêts à racheter le pensionnaire de la Beaujoire. Cette période de transition n’a pourtant pas l’air d’interrompre les plans en vue du mercato hivernal. Même si l’on ignore qui signera les chèques dans quelques mois, les Canaris sont cités parmi les admirateurs de Dylan Bronn (31 ans).

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Le défenseur central du Servette FC représente une occasion à saisir compte tenu de sa situation compliquée. Depuis le début de la saison, l’international tunisien n’évolue pas avec l’équipe première. Le club suisse ne l’a pas inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer les matchs de championnat. Pour obtenir du temps de jeu et garder le rythme de la compétition, Dylan Bronn est condamné à jouer avec les U21 en attendant le mois de janvier. L’ancien joueur de Metz a logiquement prévu de faire ses valises cet hiver et ses agents lui cherchent une porte de sortie.