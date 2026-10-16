Bronn

Nantes se jette sur un international à prix réduit

FC Nantes
parEric Bethsy
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Mis à l’écart depuis le début de la saison, Dylan Bronn devrait quitter le Servette FC pendant le mercato hivernal. Plusieurs clubs se sont déjà rapprochés du défenseur central tunisien, y compris le FC Nantes.
Du côté du FC Nantes, l’actualité tourne autour du possible changement de propriétaire. L’actionnaire Waldemar Kita discute avec Paulo Tavares, représentant d’un consortium d’investisseurs prêts à racheter le pensionnaire de la Beaujoire. Cette période de transition n’a pourtant pas l’air d’interrompre les plans en vue du mercato hivernal. Même si l’on ignore qui signera les chèques dans quelques mois, les Canaris sont cités parmi les admirateurs de Dylan Bronn (31 ans).

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Le défenseur central du Servette FC représente une occasion à saisir compte tenu de sa situation compliquée. Depuis le début de la saison, l’international tunisien n’évolue pas avec l’équipe première. Le club suisse ne l’a pas inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer les matchs de championnat. Pour obtenir du temps de jeu et garder le rythme de la compétition, Dylan Bronn est condamné à jouer avec les U21 en attendant le mois de janvier. L’ancien joueur de Metz a logiquement prévu de faire ses valises cet hiver et ses agents lui cherchent une porte de sortie.
Selon les informations d’Africafoot, ses représentants sont déjà en contact avec La Gantoise ainsi qu’un club grec dont l’identité n’a pas filtré. Le FC Nantes a donc de la concurrence pour le défenseur central bien connu dans l’Hexagone. Dylann Bronn, qui a fréquenté la Ligue 1 avec les Grenats, possède aussi l’expérience de la Ligue 2. Avant son passage à Metz, le natif de Cannes avait connu la deuxième division française avec Niort, son club formateur. Son expérience représente un atout intéressant pour les Canaris, tout comme sa situation de banni à quelques mois de la fin de son contrat.
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Bon il vaut entre 120 et 180M€, pour le Qatar ce n'et pas la mer à boire Du fait que du côté de la bavière il est un peu critiqué, faut porter l' estocade et y aller

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il progresse en effet, il avait peut-être besoin de retrouver un physique et du rythme. Pour le reste je suis assez d'accord avec Vince. J'en peux plus de Gomes en 10. Il faut Harit ou un jeune, et mettre Abdallah à droite. Riley et Aguerd aussi sont pas dans le coup. Il faut donne sa chance à Meïté.

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