Nantes : Les investisseurs misent 100ME pour faire changer d'avis Kita

Waldemar Kita a officialisé ce jeudi la fin des négociations avec Phenix Capital concernant la vente du FC Nantes. Mais du côté de Paulo Tavares et des investisseurs, on est convaincu de pouvoir faire changer d'avis le propriétaire des Canaris.

Action, réaction. Quelques heures après l e communiqué de Waldemar Kita annonçant qu'il mettait un terme aux discussions avec Phenix Capital , estimant que les investisseurs avaient été incapables d'apporter les garanties nécessaires. Plutôt que de prendre des risques, le propriétaire du FC Nantes a donc refermé ce dossier, même si clairement il est en quête d'un repreneur. Cependant, l'affaire n'en restera pas là. Car du côté de Phenix Capital, on pense pouvoir faire revenir Waldemar Kita à la table des négociations. Dans Ouest-France , des représentants des investisseurs ont d'abord expliqué que désormais la loi française avait changé en août dernier. Les 100 millions d'euros de la vente éventuelle du club devaient désormais être sur un compte sécurisé, alors qu'auparavant il fallait juste présenter un document attestant de la disponibilité de cette somme. Tout cela nécessite évidemment plus de temps et c'est ce que des proches de Paulo Tavares ont fait savoir à nos confrères.

100ME bloqués pour la vente, la règle a changé

Pour l'entourage du dirigeant de Phenix Capital, tout cela peut encore s'arranger si Waldemar Kita accepte de patienter un peu. « Phenix Capital prend acte de la décision de M. Kita mais espère toujours pouvoir finaliser ce dossier. On ira jusqu’au bout de la démarche, on fera ce qu’on a à faire. Waldemar Kita acceptera ou pas. S’il n’accepte pas, l’argent repartira chez les investisseurs. Ce n’est pas le premier rebondissement qu’on a dans ce dossier », indiquent des proches de Paulo Tavares dans le quotidien régional. Pour Phenix Capital, il faut juste que le propriétaire du FC Nantes fasse preuve de compréhension, les 100 millions d'euros nécessaires pour passer sereinement devant la DNCG ne pouvant être réunis aussi rapidement que les deux camps le pensaient.