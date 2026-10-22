Officiel : C’est fini pour la vente du FC Nantes

Officiel : C’est fini pour la vente du FC Nantes

FC Nantes
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
C'est la fin pour le rachat du FC Nantes. Waldemar Kita s'est rendu compte que les repreneurs éventuels n'étaient pas sérieux.
Waldemar Kita a annoncé que le FC Nantes ne serait pas racheté par Phenix Capital. Après un temps de négociations, il était venu l’heure de déposer des garanties bancaires pour les futurs repreneurs, qui n’avaient déjà pas rassuré tous les acteurs sociaux ou économiques du club. Mais ces garanties bancaires n’ont pas été apportées par les investisseurs, et Waldemar Kita a annoncé dans un communiqué avoir mis fin aux discussions au sujet de la vente des Canaris.
Le projet porté par l'homme d'affaires portugais Paulo Tavares n'a pas convaincu grand monde depuis le début des négociations, et l'offre de rachat du club bien supérieur à sa valeur avait déjà pu étonner. « La promesse de vente encadrant cette transaction étant, de fait, devenue caduque, M. Waldemar Kita a pris la décision de mettre un terme à toutes les discussions en cours, le projet de reprise n'étant manifestement pas sérieux. Le projet de ce repreneur potentiel ne présentant pas les éléments suffisants pour assurer une reprise saine et pérenne ni garantir l'avenir du club, il n'était donc pas envisageable d'y donner suite et d'exposer l'ensemble des collaborateurs à la moindre incertitude », a fait savoir Waldemar Kita dans un communiqué.
Le FC Nantes reste donc entre les mains de la famille Kita, avec pour ambition de redresser la barre en Ligue 2 dans les prochaines semaines.
Articles Recommandés
Safonov En Grand Danger Le Psg Nest Pas Content
PSG

Safonov en grand danger, le PSG n'est pas content

Lasse Cible Un Premier Joueur En Cas De Montee
ASSE

L’ASSE cible un premier joueur en cas de montée

L2 Changement Annonce Pour Asse Nantes
Ligue 2

L2 : Changement annoncé pour ASSE-Nantes

Harry Kane Ballon Dor Ca Devient Tres Serieux
Foot Europeen

Harry Kane Ballon d'Or, ça devient très sérieux

Fil Info

Safonov en grand danger, le PSG n'est pas content
L’ASSE cible un premier joueur en cas de montée
L2 : Changement annoncé pour ASSE-Nantes
Harry Kane Ballon d'Or, ça devient très sérieux
OM : Genesio prend Valero et laisse tomber Moumbagna
Bruno Fernandes est un tricheur, MU explose
L’OL pourrit le centre de formation de l’OM
Kvaratskhelia out, le PSG passe à l'action au mercato
Tiziri Digne : les internautes donnent leur verdict

Derniers commentaires

Safonov en grand danger, le PSG n'est pas content

Encore un qui n'a pas compris que tir de Yamal ,vu sa vitesse ,est inarrêtable faut avoir joue gardien pour le comprendre. Safonof est un excellent gardien qui a la confiance de L.E

Indice UEFA : La France catastrophique, la Belgique passe devant

tu crois que Lille ou Lens sortent plus grands de cette LDC? l annee deriere, l OL afait 40M. en Europa et l OM 50M en LDC. la revalorisation de l Europa est devenue bien plus attractive

Tiziri Digne : les internautes donnent leur verdict

Déjà quand tu vois le prénom, ..... t'as tout compris !!

Barcelone supplie l’UEFA de fracasser le PSG

Ils tombent bien bas !Un peu d'humour ne fait pas de mal.arretez de faire croire que ça propage la haine

L’OL pourrit le centre de formation de l’OM

Foot01 est clairement un des responsables de ce qui se passe ici en terme d'ambiance (entre ses titres de merde, son laisser aller concernant certains commentaires injurieux ou encore laisser les commentaires politiques se faire bien qu'on soit sur un forum de foot).

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading