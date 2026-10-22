Officiel : C’est fini pour la vente du FC Nantes

C'est la fin pour le rachat du FC Nantes. Waldemar Kita s'est rendu compte que les repreneurs éventuels n'étaient pas sérieux.

Waldemar Kita a annoncé que le FC Nantes ne serait pas racheté par Phenix Capital. Après un temps de négociations, il était venu l’heure de déposer des garanties bancaires pour les futurs repreneurs, qui n’avaient déjà pas rassuré tous les acteurs sociaux ou économiques du club. Mais ces garanties bancaires n’ont pas été apportées par les investisseurs, et Waldemar Kita a annoncé dans un communiqué avoir mis fin aux discussions au sujet de la vente des Canaris.

Le projet porté par l'homme d'affaires portugais Paulo Tavares n'a pas convaincu grand monde depuis le début des négociations, et l'offre de rachat du club bien supérieur à sa valeur avait déjà pu étonner. « La promesse de vente encadrant cette transaction étant, de fait, devenue caduque, M. Waldemar Kita a pris la décision de mettre un terme à toutes les discussions en cours, le projet de reprise n'étant manifestement pas sérieux. Le projet de ce repreneur potentiel ne présentant pas les éléments suffisants pour assurer une reprise saine et pérenne ni garantir l'avenir du club, il n'était donc pas envisageable d'y donner suite et d'exposer l'ensemble des collaborateurs à la moindre incertitude », a fait savoir Waldemar Kita dans un communiqué.

Le FC Nantes reste donc entre les mains de la famille Kita, avec pour ambition de redresser la barre en Ligue 2 dans les prochaines semaines.