Coincé à Nantes, Lepenant est dégoûté
Johann Lepenant

Coincé à Nantes, Lepenant est dégoûté

FC Nantes
parEric Bethsy
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Après la relégation en Ligue 2, Johann Lepenant pensait profiter de sa cote pour quitter le FC Nantes cet été. Mais les aléas du mercato en ont décidé autrement et le milieu de terrain ne cache pas sa déception.
Le mercato ne se passe pas toujours comme prévu pour les clubs, ni pour les joueurs. Cet été, Johann Lepenant en a fait les frais. Le milieu de 24 ans ne se voyait pas accompagner le FC Nantes en Ligue 2. D’autant que des équipes de l’élite étaient prêtes à l’accueillir. Malheureusement pour lui, aucune discussion n’a abouti et l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais en a souffert.
« C'était quand même compliqué parce que je ne pensais pas rester, parce que j'ai eu des contacts, a avoué Johann Lepenant à Presse Océan. Avec Nice ? Oui, j'étais même plus avancé avec d'autres mais au final ça ne s'est pas fait. Donc forcément, quand c'est bien avancé et que ça ne se fait pas, on est déçu. » Et lorsque le mental est affecté, les performances sportives le sont aussi.
« C'est vrai qu'en début de saison, j'étais peut-être encore dans mes pensées, a confié le Canari sous contrat jusqu’en 2029. Ça travaille, tu y penses chaque jour, surtout en période de mercato, tu as les agents qui t'appellent quasiment tous les jours. (…) Tu as envie que ça se termine parce qu'on te dit "c'est bon" et après on te dit "c'est pas bon". Donc des fois c'est chiant. » Bien évidemment, ses représentants ont quand même pris le temps de lui expliquer ces revirements de situation.

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« Il y a eu un peu de tout, des joueurs qui devaient partir et qui ne sont pas partis dans les autres clubs, a énuméré le joueur formé à Caen. Après il y a aussi les clubs français qui n'ont plus beaucoup d'argent, ça aussi ça a mis des barrières dans ma situation. » Même s’il affirme qu’il n’est pas mécontent de rester au sein d’un grand club comme le FC Nantes, on sent bien que Johann Lepenant sera difficile à retenir en cas d’offre intéressante cet hiver.
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