CdM 2018 : L’Argentine au bord du précipice !

Dos au mur comme rarement lors de la réception du Pérou, l’Argentine n’a pas trouvé le chemin de la victoire. Un résultat nul 0-0 qui rend la situation des troupes de Lionel Messi presque irréelle. Car malgré son attaque de feu sur le papier, l’Albiceleste est sixième de son groupe et virtuellement éliminée avant la dernière journée. Le Pérou conserve sa cinquième place à égalité de points avec l’Albiceleste, tandis que la Colombie et le Chili sont un point devant. L’Argentine a encore son destin en mains avant la dernière journée, mais pourrait même laisser filer la place de barragiste vue sa forme actuelle. Lors de la dernière journée, le finaliste de la dernière Coupe du monde ira en Equateur, et aura besoin d’une victoire pour passer, en espérant que le Pérou, la Colombie ou le Chili perde des points. Un coup encore jouable puisque le Pérou et la Colombie s’affrontent, tandis que le Chili ira au Brésil.

De son côté, le Brésil a été accroché par la Bolivie sur le score de 0-0. Neymar n’a pas vraiment été inspiré devant le but, tandis que Thiago Silva est sorti sur blessure en première période. L’Uruguay, qui n’a pu faire mieux que match nul 0-0 face au Venezuela, est quasiment qualifié.