CdM 2018 : L'Allemagne et l'Angleterre sont qualifiées !

Dans : Mondial 2018, Bundesliga, Premier League.

Grâce à sa belle victoire contre l'Irlande du Nord ce jeudi soir (3-1), avec des buts de Rudy, de Wagner et de Kimmich, l'Allemagne valide sa qualification pour la Coupe du Monde 2018. Assurée de terminer en tête du Groupe C avec huit points d'avance sur son adversaire du soir à une journée de la fin des éliminatoires, la Mannschaft rejoint la Belgique et défendra donc son titre en Russie en 2018.

Avec sa victoire contre la Slovénie (1-0), grâce à un but de Kane à la 94e minute de jeu, l'Angleterre prend aussi son ticket pour le Mondial. Leader du Groupe F avec six points d'avance sur l'Ecosse, les Three Lions suivent donc les Allemands.