Le Barça attaque Man United pour un Argentin à zéro euro

En quête de bonnes opportunités sportives et financières, Barcelone a manifesté son intérêt pour Lisandro Martinez, en fin de contrat avec Manchester United dans quelques mois.

Au plus bas il y a encore trois ans, le FC Barcelone a magnifiquement remonté la pente avec deux sacres de suite en Liga et un effectif qui ne fait que monter en game, été après été. Les dirigeants catalans peuvent s’en féliciter et disposent aujourd’hui d’une des meilleures équipes en Europe. Certains secteurs de jeu peuvent néanmoins être améliorés et c’est notamment le cas de la défense centrale. Le jeune Pau Cubarsi est une référence mais à ses côtés, Hansi Flick tâtonne un peu entre Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen ou encore Gerard Martin.

Pour régler définitivement ce problème, le champion d’Espagne en titre aimerait recruter un joueur d’expérience lors du prochain mercato estival, sans dépenser beaucoup d’argent pour autant. C’est ainsi que selon les informations d’Ekrem Konur, le club blaugrana est très intéressé par la perspective de faire venir Lisandro Martinez. Le champion du monde argentin de 28 ans présente un avantage de taille : il sera libre de tout contrat en juin prochain puisqu’il n’a pas encore prolongé avec Manchester United. Recruté par les Red Devils en 2022 pour 60 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez a souvent frustré les supporters du club anglais en raison de ses pépins physiques.

Le Barça vise Lisandro Martinez

Il a en revanche toujours répondu présent sportivement dès lors qu’il était disponible, la saison dernière par exemple. Epargné par les blessures aussi en ce début de saison, Lisandro Martinez ne serait évidemment pas insensible à l’intérêt de Barcelone. Reste maintenant à voir si les Blaugrana iront au bout de la démarche en formulant une offre ferme à Lisandro Martinez, avec qui ils seront officiellement autorisé à discuter le 1er janvier prochain. Sur le papier, cela ressemblerait en tout cas à un coup parfait de la part de Barcelone, avec un renfort sportif évident sans dépenser un euro.