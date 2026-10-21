OM : Un seul joueur sera intransférable cet hiver

Je suis aussi d'accord avec le rouge. Mais il faut que les arbitres soient cohérents et mettent aussi un rouge quand c'est un Lyonnais, ou autre, qui subit ce type de faute.
Donc nous tous sur ce site ne sommes pas habilité à donner notre ressenti s'il faut avoir au minimum 10% où plus des qualités du joueur que l'on ose critiquer ? !!!! autant fermer la possibilité d'échanger
c est toujours mieux que ton gourou. ou l antisemite, le debile profond le dealer, le frappeur de femme, le fiché S. encore? blaireau
Pour une rupture des ligaments croisés ? Ce serait un miracle.
C'est rare quand même des reprises aussi rapides au haut niveau. C'est plutôt pour le début de la saison suivante qu'il devrait être rétabli. Bonne chance à lui, en tout cas !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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