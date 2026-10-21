OM : Un seul joueur sera intransférable cet hiver

Comme cet été, l’Olympique de Marseille va tenter de pousser des joueurs vers la sortie en janvier. La quasi-totalité de l’effectif sera disponible pendant le mercato hivernal, à l’exception d’un joueur jugé indispensable pour terminer la saison.

La situation reste inchangée à l’Olympique de Marseille . Après la fermeture du mercato estival, le club phocéen n’avait pas atteint son objectif au niveau des ventes et de l’allègement de la masse salariale. Ce qui explique pourquoi Grégory Lorenzi n’a jamais reçu le feu vert pour recruter. Le directeur sportif va donc débuter la fenêtre hivernale avec les mêmes consignes. En janvier, l’opération dégraissage sera toujours d’actualité afin d’envisager un ou d’éventuels renforts. On apprend sans surprise que les plus gros salaires seront de nouveau poussés vers la sortie.

Selon les informations de But, l’Olympique de Marseille ne retiendra pas les milieux Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia. Pas plus que certains remplaçants comme les attaquants Neal Maupay et Faris Moumbagna. Quant aux joueurs plus importants, là encore, la direction pourrait se laisser tenter. La source indique que des offres satisfaisantes sont susceptibles de faire réfléchir les dirigeants concernant Amine Gouiri et Nayef Aguerd. En résumé, personne n’est à l’abri. La quasi-totalité de l’effectif vivra le mercato dans l’incertitude… sauf Igor Paixão.

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De son côté, l’ailier brésilien n’est pas considéré comme un élément à sacrifier cet hiver. L’Olympique de Marseille estime qu’il vaut mieux construire autour de son meilleur joueur en raison de son potentiel et de sa valeur marchande. C’est au moins une bonne nouvelle pour Bruno Genesio qui craignait déjà de perdre l’ancien joueur du Feyenoord cet été. En toute fin de mercato, l’entraîneur marseillais avait mis la pression pour empêcher le départ d’Igor Paixão, avec réussite puisque les discussions avec Sunderland avaient été stoppées. Un épisode que les décideurs marseillais n’ont sans doute pas oublié.