Vente OM : McCourt claque la porte pour deux raisons

Vente OM : McCourt claque la porte pour deux raisons

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parCorentin Facy
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Après avoir investi plus de 800 millions d’euros à l’OM, Frank McCourt est bien décidé à s’en aller. Une tendance confirmée par le journaliste Romain Canuti du Phocéen, qui détaille les raisons de ce choix.
Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt a décidé de siffler la fin de la récréation cet été. Le propriétaire américain du club olympien a refusé de financer le mercato et a exigé de nombreuses ventes. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ont appliqué cette politique à la lettre en actant de nombreux départs (Greenwood, Balerdi, Timber, Aubameyang, Medina...) sans acheter un seul joueur en contrepartie. Une telle politique financière ressemble à celle d'un homme qui souhaite s'en aller et vendre son club au plus vite.
Une tendance confirmée par Romain Canuti dans le Talk "Thomas parle Foot" sur YouTube. Le journaliste du Phocéen, qui confirme des discussions en cours pour une potentielle vente de l'OM, explique que la chute des droits TV en Ligue 1 et la nouvelle formule de la Ligue des Champions, que McCourt imaginait plutôt comme une ligue fermée, ont fini de convaincre l'Américain de plier les gaules.
« Une vente de l’OM en 2027 ? Les infos que j’ai, c’est que ça discute. Quand McCourt a investi à Marseille il y a 10 ans, on lui a expliqué que la Ligue des Champions, il y aurait une nouvelle formule qui ressemble aux ligues fermées américaines. On lui a aussi dit dans son entourage que les droits TV de la Ligue 1 allaient changer, que l’hégémonie de Canal+ allait s’arrêter et qu’il y aurait l’objectif des 1 milliard d’euros par an. Il est venu investir à l’OM sur la base de ces deux piliers, la Ligue des Champions et les droits TV de la Ligue 1 » explique le spécialiste de l'OM avant de conclure.

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« Au départ, il pensait mettre 100 millions pour un truc qui allait valoir 5 ou 6 fois plus ensuite. Il n’avait pas prévu de mettre 800 millions d’euros… Les droits TV, on a vu le fiasco que ça a été. Si aujourd’hui quelqu’un arrive et dit à McCourt qu’il veut racheter l’OM, ça l’intéresse très fortement. Je vends du rêve à personne en disant ça. Mais pour quel montant ? Tout dépend de l’estimation que McCourt fait de son club car il est très fluctuant là-dessus » a analysé Romain Canuti. Des révélations qui confirment qu'une vente de l'OM à moyen terme n'est pas à exclure. Encore faut-il trouver l'acheteur qui sera prêt à dépenser la somme espérée par Frank McCourt, ce qui ne semble pas encore être le cas.
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Bon du coup trou du cul en quoi on devrait remercier mac court de nous avoir évité le qatar mais surtout mais alors la surtout faut que tu m'explique quel role a joué mac court pour les dissuader d'investir chez nous !!! Je te relance ici vue que tu ma pas répondu sur l'article en question le taré !!

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