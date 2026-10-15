OM : Rothen interdit de critiquer Paixao

Pris en grippe par certains supporters de l’Olympique de Marseille après son altercation avec Bruno Genesio dimanche dernier, Igor Paixao a été défendu par Jérôme Rothen.

Le week-end dernier, malgré la première victoire de l’ OM depuis pratiquement deux mois face à Troyes en L1 (2-0), Igor Paixao a quitté le terrain sans avoir le sourire. Mécontent d’être remplacé à quelques minutes de la fin de la rencontre, l’attaquant brésilien a refusé de serrer la main de son entraîneur Bruno Genesio. S’en est suivi une vague de critiques des supporters olympiens, qui estiment que Paixao n’a pas à se comporter de la sorte alors que son club traverse une grosse crise.

Au cœur de la tempête, celui qui n’a pas encore marqué le moindre but depuis le début de la saison jusqu’au match de ce jeudi soir en Europa League peut toutefois compter sur le soutien de certains suiveurs de la L1. En effet, ces dernières heures, Jérôme Rothen s’est rangé du côté de Paixao, qui ne mérite pas le sort qui lui est réservé depuis quelques jours alors qu’il a préféré rester à Marseille plutôt que de partir en Premier League lors du dernier mercato estival.

« Il faut le protéger car Paixao est important pour l’OM »