OM : Maupay et Gomes sanctionnés par Genesio ?

Protecteur avec son groupe depuis le début de la saison, Bruno Genesio n’a pas du tout apprécié la performance de son équipe à Sturm Graz en Europa League. Neal Maupay et Angel Gomes ont notamment perdu gros.

Après deux victoires en Ligue 1 contre Troyes et Angers, l’OM espérait revenir d’Autriche avec un résultat positif en poche contre le Sturm Graz. Les hommes de Bruno Genesio se sont finalement inclinés 1-0, compromettant très fortement leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Au-delà du résultat et de ses conséquences, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a surtout été très déçu par les prestations de certains joueurs, en attestent ses deux changements à la mi-temps avec les entrées en jeu d’Abdelli et de Paixao en lieu et place de Maupay et Angel Gomes.

L’ex-attaquant de Brighton et le milieu de terrain anglais ont perdu énormément de points et de crédit aux yeux du staff olympien. Ils pourraient avoir grillé leur chance pour les semaines à venir et ne plus entrer dans les plans de Bruno Genesio. L’entraîneur olympien a confirmé qu’il avait été déçu par plusieurs prestations, ce samedi en conférence de presse. « J'ai sorti deux joueurs. En l'occurence Neal Maupay et Angel Gomes. Il y aurait pu en avoir d'autres. Je n'étais pas satisfait de ce que je voyais, en terme d'engagement. C'était un problème collectif » a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.

Maupay et Gomes ont perdu des points

« Je peux admettre et comprendre qu'on rate des choses. Mais on a beaucoup trop manqué dans l'engagement. C'est essentiel en Coupe d'Europe. Mais il ne faut pas stigmatisé les deux joueurs. Il faut se rappeler le parcours de certains joueurs qui sont à l'OM, ils ont besoin de confiance pour améliorer la performance » regrette Bruno Genesio. Chez les supporters olympiens, on rejoint totalement l’entraîneur olympien sur Angel Gomes et Neal Maupay. Certains spécialistes du club phocéen ajoutent Geoffrey Kondogbia dans la catégorie des « cadres » très décevants. Trois joueurs qui ont peu de chances de démarrer face au Havre ce dimanche à 17h15 au Vélodrome.