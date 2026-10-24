OM : Paixao s'effondre et se fait démolir

OM : Paixao s'effondre et se fait démolir

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parClaude Dautel
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L'Olympique de Marseille s'est réjoui de conserver Paixao lors du mercato d'été. Deux mois plus tard, le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM est une énorme déception et se fait déglinguer.
Cela a été le tube de l'été du côté du Vélodrome, et la déception est donc à la hauteur des espoirs placés en lui. Alors que son avenir marseillais était incertain, Paixao avait signé des performances XXL lors des rencontres de préparation. Et lorsque, mis sous pression par Bruno Genesio, les dirigeants de l'OM ont finalement refusé de la laisser partir, alors que le joueur brésilien avait donné son accord à Sunderland, l'enthousiasme était fou à Marseille. Sauf que depuis Paixao n'est plus que l'ombre du Paixao vu cet été, et qui l'an dernier avait coûté 35 millions d'euros à Frank McCourt. Match après match, l'ancien joueur de Feyenoord déçoit les supporters et ce n'est pas sa prestation cette semaine en Ligue Europa qui va changer les choses. Pour Nabil Djellit, il y a un vrai problème avec le joueur brésilien.

Paixao déçoit l'OM

Dans des formules dont il a le secret, le journaliste de L'Equipe a habillé Paixao pour l'hiver. « Paixao ? C'est un joueur de type « batte de baseball », il fait toujours la même chose. Ce qui l'intéresse, c'est de se décaler, d'ouvrir un angle de tir et de frapper. Il ne fait que ça. Il ne passe quasiment jamais un dribble, ne combine pas avec les autres, il est décevant », constate Nabil Djellit. Et ce dernier n'est pas le dernier à avoir de plus en plus de doutes sur le joueur de 26 ans.
Dans le Late Football Club, Bertrand Latour est lui aussi consterné par le niveau de Paixao depuis le début de la saison. « Paixao on a voulu nous expliquer que c’était Neymar, et que comme il restait, tous les problèmes de l'Olympique de Marseille étaient réglés. Et bien non c’est faux, même s’il est dans le top 10 des ailiers gauches en Ligue 1 », a lancé le journaliste de Canal+. Si Paixao veut faire taires ces critiques grandissantes, il doit désormais retrouver son niveau de l'été.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

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