OM : Le vestiaire est choqué par l’arrogance des jeunes

OM : Le vestiaire est choqué par l’arrogance des jeunes

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parEric Bethsy
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Sanctionné pour son entrée décevante face au Havre (4-3) dimanche, Keyliane Abdallah n’est pas le seul Marseillais pointé du doigt par Bruno Genesio. De manière général, l’entraîneur et le vestiaire de l’Olympique de Marseille s’étonnent de la mentalité des jeunes.
Après Frank McCourt il y a quelques semaines, Bruno Genesio s’est trouvé de nouvelles cibles. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a poussé un coup de gueule après la courte victoire face au Havre. Dans son viseur, Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko qui n’ont pas répondu aux attentes après leur entrée en jeu dimanche. L’ailier de 20 ans a même été envoyé en équipe réserve étant donné que le staff lui reprochait déjà un manque d’implication ces derniers temps.

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De son côté, le milieu de terrain a échappé à la rétrogradation puisque son comportement ne posait pas problème avant cette rencontre. Mais Bruno Genesio lui a quand même passé un savon dans le vestiaire. Au-delà de sa performance du jour, Nouhoum Kamissoko a payé son excès de confiance. Selon les informations de RMC, malgré le retour de blessure du cadre Pierre-Emile Hojbjerg, le Malien se voyait bien le pousser sur le banc des remplaçants. Son impatience n’a pas échappé à Bruno Genesio, ce qui explique sans doute pourquoi le technicien a pris soin de souligner l’importance de l’international danois après le match.
A noter que le coach et ses adjoints ne sont pas les seuls à avoir remarqué l'ambition démesurée chez Nouhoum Kamissoko et les autres minots. Toujours d’après la même source, cette impatience des jeunes passe mal au sein du groupe. Certains joueurs plus expérimentés y ont peut-être vu un manque de respect. En tout cas, leur ambition mal vue en interne ne peut qu’être liée à la situation de l’Olympique de Marseille. L’incapacité du club phocéen à recruter ainsi que la taille réduite du groupe affaibli ont pu leur laisser penser que le chemin vers le onze serait plutôt simple. C’est mal connaître Bruno Genesio.
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je qu'il y a un a moi ^^

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Quand on voit deja les 30 a 12 on se demande quand meme sur quoi ils jugent ..

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Mince a t ecouter je croyais qu il pouvait acheter les votes du Ballon d Or ?...^^

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