OM : La fusée est lancée, Di Meco s'enflamme
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OM : La fusée est lancée, Di Meco s'enflamme

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parHadrien Rivayrand
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L'OM a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 ce dimanche à Angers. Certains observateurs reprennent espoir pour les hommes de Bruno Genesio, qui semblent avoir retrouvé le bon chemin en championnat.
L'OM vit un début de saison chaotique, mais compte bien relever la tête. Les Phocéens n'ont d'ailleurs pas été épargnés par le calendrier, qui les a rapidement opposés à de grosses écuries. Les hommes de Bruno Genesio veulent désormais sortir progressivement la tête de l'eau. Ils restent sur deux victoires consécutives en Ligue 1, toutes les deux à l'extérieur, face à Troyes et Angers. Au-delà des résultats, les observateurs ont également retenu la manière, alors que l'Olympique de Marseille doit composer avec les moyens du bord. Ce n'est pas Éric Di Meco qui dira le contraire.

L'OM enfin lancé cette saison ?

Ces dernières heures, sur les ondes d'RMC, le consultant a donné son avis sur la dynamique récente de l'OM. Et il ne cache pas son optimisme : « Mentalement, elle a la pression et est tendue. Ce genre de matchs permet d'être moins tendu dans les semaines à venir. (...) Il y aura Le Havre et Toulouse ensuite à domicile et ça pourrait permettre de revenir au classement. (...) Il y a beaucoup de positif qui ressort de ce match. On a découvert que des jeunes pouvaient jouer dans cette équipe. (...)
Il y a des signes. Il y a quinze jours, ils étaient relégables et on faisait des débats pour dire qu'ils allaient descendre. La fusée est lancée. »

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L'OM s'apprête désormais à vivre une nouvelle semaine chargée, avec un match contre le Sturm Graz en Ligue Europa, puis la réception du Havre en Ligue 1. Le collectif marseillais devra poursuivre sur sa lancée pour engranger davantage de confiance. Bruno Genesio, qui a récemment donné leur chance à plusieurs jeunes, pourrait être tenté de renouveler l'expérience.
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Derniers commentaires

Traitement de faveur au PSG, Luis Enrique crispe le vestiaire

S’il garde la confiance de son entraîneur c’est qu’il le mérite et poursuit son apprentissage parce qu’il est différent et sans doute promis à une grande carrière. Je le pense aussi,on en reparlera peut-être plus vite que ça.

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

Je sais pas mafoi.. jai vue des policiers voler aussi certains voleur opportuniste ne sont meme pas politisé bref en tous cas le parti qui doit etre inéligible et qui a ete condamné pour avoir piqué dans les caisses et avoir assouvis ses intérêt cest bien le RN !! Des voleurs en col blanc

L'OM est furieux, sa boutique encore une fois pillée

T'inquiète l'Italie l'Albanie suivent , bientôt l'Angleterre l'Allemagne etc .. cest la terre entière qui est foutu avec les tarés comme trump ou netanyaoud au pouvoir

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255.000€ et bien ça pique Ha bah non 255€ c'est juste le pourboire qu'il laisse au McDo 😂

OL : Nakamura exclu, Lyon dénonce un arbitrage pro-OM

oui l'exclusion temporaire serait vraiment une bonne chose c'est vrai, mais ca n'empeche pas que pour moi, y a trop de cinema dans le foot, je supporte plus les type qui meurent sur le terrain comme des femmelette puis 5s apres courent comme des lapin !!!!

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