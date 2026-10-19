OM : La fusée est lancée, Di Meco s'enflamme

L'OM a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 ce dimanche à Angers. Certains observateurs reprennent espoir pour les hommes de Bruno Genesio, qui semblent avoir retrouvé le bon chemin en championnat.

L' OM vit un début de saison chaotique, mais compte bien relever la tête. Les Phocéens n'ont d'ailleurs pas été épargnés par le calendrier, qui les a rapidement opposés à de grosses écuries. Les hommes de Bruno Genesio veulent désormais sortir progressivement la tête de l'eau. Ils restent sur deux victoires consécutives en Ligue 1, toutes les deux à l'extérieur, face à Troyes et Angers. Au-delà des résultats, les observateurs ont également retenu la manière, alors que l'Olympique de Marseille doit composer avec les moyens du bord. Ce n'est pas Éric Di Meco qui dira le contraire.

L'OM enfin lancé cette saison ?

Ces dernières heures, sur les ondes d'RMC, le consultant a donné son avis sur la dynamique récente de l'OM. Et il ne cache pas son optimisme : « Mentalement, elle a la pression et est tendue. Ce genre de matchs permet d'être moins tendu dans les semaines à venir. (...) Il y aura Le Havre et Toulouse ensuite à domicile et ça pourrait permettre de revenir au classement. (...) Il y a beaucoup de positif qui ressort de ce match. On a découvert que des jeunes pouvaient jouer dans cette équipe. (...)

Il y a des signes. Il y a quinze jours, ils étaient relégables et on faisait des débats pour dire qu'ils allaient descendre. La fusée est lancée. »

L'OM s'apprête désormais à vivre une nouvelle semaine chargée, avec un match contre le Sturm Graz en Ligue Europa, puis la réception du Havre en Ligue 1. Le collectif marseillais devra poursuivre sur sa lancée pour engranger davantage de confiance. Bruno Genesio, qui a récemment donné leur chance à plusieurs jeunes, pourrait être tenté de renouveler l'expérience.