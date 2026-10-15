OM : Christophe Dugarry s’énerve sur la sale réputation de Marseille

👏👏👏 Victoire de Lyon et Monaco, défaite de torrense Allez rennes et l'OM, plus prier pour la défaite de Benfica
Pourtant c est ce que tu nous rabâches sans cesse avec Nasser... Au moins j en ai un meme petit, c est tjrs mieux que ton pois chiche !!! Tu es d un ridicule c est affligeant
Abdelli Gomes et maupay Genesio est vraiment bizarre comme coach
Je ne suis pas parisien espèce de gogole je suis pour l’OM !!! L avatar c’est un string du QSG parce que c’est un club de Mer**
Une rencontre ne veut pas dire qu'il y a eu magouille. Je pense que tu n'as pas toutes les connexions dans ton petit cerveau. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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