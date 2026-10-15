OM : Christophe Dugarry s’énerve sur la sale réputation de Marseille

OM : Christophe Dugarry s’énerve sur la sale réputation de Marseille

OM
parGuillaume Conte
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L'OM est obligé de puiser dans son centre de formation pour compléter le groupe professionnel en ce moment. Et c'est une très bonne chose pour inverser la tendance à l'OM.
Totalement dépouillé cet été au point de laisser partir des joueurs sans pouvoir compenser le moindre départ, l’OM a du faire confiance à ses jeunes espoirs. Nombreux sont ceux qui sont partis il y a peu de temps, que ce soit pour aller chercher du temps de jeu, ou pour rapporter de l’argent au club. Désormais, la relève pointe le bout de son nez avec des éléments comme Kamissoko, Bezahal ou Abdallah.
Une preuve selon Christophe Dugarry que la formation de l’OM n’est pas si nulle qu’on veut bien le dire, et mérite d’être félicitée quand cela fonctionné. C’est cette mauvaise réputation d’un club incapable d’emmener des jeunes au plus haut niveau qui est visée par le champion du monde 1998, qui regrette que le club provençal fermait à l’époque le groupe pro aux espoirs de son centre de formation.
« L’Olympique de Marseille n’est pas le premier choix des parents ou des joueurs de 15 ans qui veulent un avenir dans le football, pas parce qu’ils ne sont pas bons ou qu’ils travaillent mal. Juste parce que les jeunes ne jouent pas… A partir du moment où il n’y a pas de débouché pour ton joueur, tu vas dans un centre de formation qui te donnera la possibilité de jouer en pro. Ensuite, on parle du fameux contexte marseillais, en disant qu’il est tellement compliqué, tellement difficile à appréhender. Donc c’est ça la légende urbaine, un contexte particulier. Mais il a bien changé ce contexte, aujourd’hui les jeunes peuvent s’épanouir et des fois c’est dans la difficulté, devant un environnement parfois compliqué, hostile. Donc à un moment ou un autre, il faut arrêter de penser que c’est encore l’OM d’il y a dix ans, où c’était différent », a souligné Christophe Dugarry dans son intervention sur RMC.
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