L'OM bientôt assuré du maintien, il ne rigole pas

En s'imposant dimanche à Angers, l'OM a enchaîné une deuxième victoire consécutive, et l'idée d'un triplé est dans l'air puisque Marseille reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, Le Havre, le week-end prochain. Ceux qui voyaient déjà le club phocéen vont vite devoir changer d'avis.

D'accord, l'Olympique de Marseille n'a pas recruté l'été dernier, mais Bruno Genesio a tout de même de très bons joueurs dans son effectif. La seule contrainte de l'entraîneur marseillais étant qu'effectivement il n'a pas une profondeur de banc colossale. Ce qui est forcément un problème pour une équipe qui joue la Ligue Europa en plus de la Ligue 1. Mais, au moment où certains envoyaient déjà l'OM dans les tréfonds du championnat, les deux victoires à Troyes et Angers ont ramené Marseille dans le ventre mou de la L1, et pour Daniel Riolo, si l'on regarde le classement de la saison passée, l'Olympique de Marseille n'a pas réellement de soucis à se faire pour son maintien dans l'élite. Le journaliste de RMC est cependant plus prudent concernant une éventuelle qualification européenne.

L'OM en danger ? Il ne faut pas abuser

« On a quand même vraiment exagéré quand on a parlé d’une équipe qui allait jouer le maintien. Par curiosité, j’ai regardé pour la saison dernière, les équipes du bas qui se sont sauvées, avec combien de victoires elles l’ont fait. Et c’était avec sept victoires. Si l’OM bat Le Havre, le club en sera à quatre après huit journées, soit une sur deux. Tout est irrationnel autour de l’OM. D’accord, l’Olympique de Marseille n’a pas une équipe forte. Contre Angers notamment, ils ont joué avec un milieu de terrain composé par deux gamins qui n’ont pas été mal, d’ailleurs. Mais bon, il faut redescendre, rester calme. Je ne sais pas si l’OM va jouer l’Europe, ça m’étonnerait, mais l’OM ne va pas jouer le maintien », a fait remarquer Daniel Riolo.

L'OM pourrait même revenir très vite vers le haut du classement puisqu'après Le Havre, qui est au fond du trou cette saison, l'Olympique de Marseille recevra ensuite Toulouse au Vélodrome. Deux matchs consécutifs qui peuvent changer la trajectoire du club phocéen cette saison, du moins si la formation de Bruno Genesio gagne les deux.