OM : Genesio envoie un troisième jeune en réserve

OM : Genesio envoie un troisième jeune en réserve

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parCorentin Facy
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Après Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah, Bruno Genesio a envoyé un troisième joueur du groupe professionnel avec la réserve : Alexi Koum.
Les temps sont durs pour les jeunes de l’Olympique de Marseille en ce début de semaine. Très utilisés par Bruno Genesio en ce début de saison et souvent félicités pour leurs apports, les Minots du centre de formation ont subi les foudres de leur entraîneur après la victoire de l’OM contre Le Havre dimanche (4-3). Tadjidine Mmadi et Keyliane Abdallah ont été renvoyés avec l’équipe réserve évoluant en Pro 2 à l’entraînement, une sanction que n’a pas (encore) subi Nouhoum Kamissoko.
Néanmoins, le compte spécialisé La Minute OM nous apprend qu’un troisième joueur habitué au groupe professionnel va redescendre d’un étage dans les jours à venir : Alexi Koum. Utilisé en préparation, le polyvalent défenseur de 20 ans n’a pas encore joué cette saison en match officiel. Il s’entraînait cependant avec le groupe et va lui aussi, faire son retour aux séances d’entraînement de la réserve. Un serrage de vis de la part de Bruno Genesio, qui n’a pas aimé certaines attitudes face au Havre mais aussi lors des derniers jours d’entraînement de la part de plusieurs de ses jeunes éléments.

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