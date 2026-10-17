OM : Ça chauffe dans le staff de Genesio

OM : Ça chauffe dans le staff de Genesio

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parHadrien Rivayrand
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L'OM va mal et certains membres du staff commencent à être pointés du doigt. Bruno Genesio pourrait être amené à trancher, et ce, assez rapidement.
L'OM ne s'en sort pas. La récente défaite au stade Vélodrome en Ligue Europa face à l'Olympiakos a replongé les joueurs de Bruno Genesio dans le doute. Les supporters et les observateurs du club phocéen sont plus que jamais inquiets pour la suite de la saison, notamment au regard du manque de profondeur de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et quand tout va mal, des têtes doivent tomber. Ces dernières heures, de nombreuses voix s'élèvent à Marseille pour dénoncer le manque de préparation physique des joueurs.

Un membre du staff agace à Marseille ? 

L'Équipe en dit notamment plus sur le sujet. Un ancien membre du staff d'Habib Beye, Randy Fondelot, qui est toujours en poste depuis l'arrivée de Bruno Genesio, est d'ailleurs mis en cause. Le média indique en effet sur ce sujet épineux :
« Genesio est arrivé en Provence avec un staff réduit, dont son premier adjoint, Dimitri Farbos, préparateur physique de formation, et Thomas Choinard, responsable de la performance, connu à Rennes. Il a débauché Cédric Uras, préparateur physique de l'académie lyonnaise, en cours d'été, et a gardé dans son équipe un autre spécialiste, Randy Fondelot, survivant du staff d'Habib Beye. En charge, entre autres, de l'échauffement d'avant-match, ce dernier suscite, depuis quelques semaines et notamment après les récentes blessures, la défiance de certains proches du vestiaire. »

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Le climat est lourd à Marseille avant le déplacement à Angers, ce dimanche en Ligue 1. L'OM compte bien enchaîner après sa victoire à Troyes. Mais les voyants sont loin d'être au vert pour Bruno Genesio, qui manque de solutions pour le moment. Et la situation pourrait encore se compliquer au vu des difficultés financières du club phocéen, qui risque de lourdes sanctions si la DNCG n'est pas rapidement convaincue par les garanties présentées par ses dirigeants.
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