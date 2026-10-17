Vente de l'OM : Un dirigeant envoie un énorme signal

Vente de l'OM : Un dirigeant envoie un énorme signal

OM
parClaude Dautel
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Directeur général « Finance & Compliance » de l'Olympique de Marseille, Alban Juster est plutôt du genre discret. Mais, au moment où l'on « fête » les 10 ans du rachat de l'OM par Frank McCourt, il est sorti du silence pour faire un bilan plutôt positif de la situation.
Au moment où le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a décidé de serrer la vis sur le plan financier, et que de nouvelles menaces de la DNCG pèsent sur le club phocéen, Alban Juster n'est pas du genre à déprimer. DG de l'OM pour tout ce qui concerne les finances, ce dernier a confié sur Ici Provence que les dix années passées par Frank McCourt à la tête de Marseille n'ont peut-être pas permis de gagner le moindre trophée, mais qu'en attendant l'Olympique de Marseille a multiplié ses revenus commerciaux par trois, alors qu'au même moment les droits TV se sont écroulés. Pour Alban Juster, il faut tout de même rendre à McCourt ce qui appartient à McCourt.

McCourt se voit un avenir à Marseille

« Pour faire simple, on était à peu près à 50 millions d'euros de revenus commerciaux il y a 10 ans, aujourd'hui on est aux alentours de 150 millions d’euros. Et ça ne prend pas en compte les droits télé, donc on a des revenus commerciaux qui ont quasiment triplé. Malheureusement, les droits télé, eux, ont pris le chemin inverse », constate le directeur général de l’Olympique de Marseille, qui sans répondre à une question directe sur le sujet d'une cession du club, envoie quand même un gros indice.
Concernant l’avenir, alors que les rumeurs d’une vente de l’OM circulent toujours depuis des années, Alban Juster tient à faire savoir que Frank McCourt se projette toujours sur un avenir marseillais et pas sur une vente ou un départ imminent. « Le propre d'un propriétaire comme Frank McCourt, et il a parfaitement raison, c'est de nous parler de l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on fait de plus demain pour aller plus loin, pour développer encore plus le club, pour apporter encore plus de ressources au club ? C'est ce dont on a parlé, et c'est ce sur quoi on doit se concentrer tous les jours », précise Aban Juster. Autrement dit, le Bostonien n'est visiblement pas décidé à partir de sitôt.
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LFI : les fachos anti démocratie qui voudraient faire taire tout ceux qui ne pensent pas comme eux… Tout ceci se payera dans les urnes…

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Il y a des la violence dans tous les stades. Que ce soit Sainte, l'OM, Nice, l'OL, etc... Mais ce n'est pas en disant juste cela que cela va calmer les choses. Non, il faut agir et ce dans TOUS les stades. Qu'on commence par Lyon ou Marseille ou Strasbourg ou ailleurs on s'en fiche, il faut faire un ménage intégral. Je n'étais pas fan du plan Leproux à l' époque, mais force est de constater que ça marche. Stop au racisme et à la violence ! Tel doit être le lot d'ordre partout !

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Précisez juste que ce n'est pas la décision du gamin mais de ses parents et surtout son père qui est une véritable plaie. Il ne pense pas à son fils mais à son compte en banque.

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Qu'il s'occupe de son quartier lui Bien sur , on va enlever des points au club pour 3 pelés et un tondu de droite dans les tribunes de l'OL On fera aussi la même chose pour les gauchistes de l'OM qui caillassent les bus depuis 30 ans Pourquoi pas aller voir à Nice, et beaucoup d'autres clubs On va même s'occuper de son groupe LFI qui n'est pas net non plus

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

Du coup le Rn doit demander la dissolution de tous les groupes d'extreme gauche ... ca va en faire des groupes en moins car la on est sur du 10 pour 1 ... On l'entend pas quand les extremistres de gauche marseillais caillassent les bus lyonnais avec des boules de petanques ... etonnant

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