Vente de l'OM : Un dirigeant envoie un énorme signal

Directeur général « Finance & Compliance » de l'Olympique de Marseille, Alban Juster est plutôt du genre discret. Mais, au moment où l'on « fête » les 10 ans du rachat de l'OM par Frank McCourt, il est sorti du silence pour faire un bilan plutôt positif de la situation.

Au moment où le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a décidé de serrer la vis sur le plan financier, et que de nouvelles menaces de la DNCG pèsent sur le club phocéen, Alban Juster n'est pas du genre à déprimer. DG de l'OM pour tout ce qui concerne les finances, ce dernier a confié sur Ici Provence que les dix années passées par Frank McCourt à la tête de Marseille n'ont peut-être pas permis de gagner le moindre trophée, mais qu'en attendant l'Olympique de Marseille a multiplié ses revenus commerciaux par trois, alors qu'au même moment les droits TV se sont écroulés. Pour Alban Juster, il faut tout de même rendre à McCourt ce qui appartient à McCourt.

McCourt se voit un avenir à Marseille

« Pour faire simple, on était à peu près à 50 millions d'euros de revenus commerciaux il y a 10 ans, aujourd'hui on est aux alentours de 150 millions d’euros. Et ça ne prend pas en compte les droits télé, donc on a des revenus commerciaux qui ont quasiment triplé. Malheureusement, les droits télé, eux, ont pris le chemin inverse », constate le directeur général de l’Olympique de Marseille, qui sans répondre à une question directe sur le sujet d'une cession du club, envoie quand même un gros indice.

Concernant l’avenir, alors que les rumeurs d’une vente de l’OM circulent toujours depuis des années, Alban Juster tient à faire savoir que Frank McCourt se projette toujours sur un avenir marseillais et pas sur une vente ou un départ imminent. « Le propre d'un propriétaire comme Frank McCourt, et il a parfaitement raison, c'est de nous parler de l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on fait de plus demain pour aller plus loin, pour développer encore plus le club, pour apporter encore plus de ressources au club ? C'est ce dont on a parlé, et c'est ce sur quoi on doit se concentrer tous les jours », précise Aban Juster. Autrement dit, le Bostonien n'est visiblement pas décidé à partir de sitôt.