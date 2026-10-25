OM : Balerdi déchainé, les Marseillais s'embrouillent

OM : Balerdi déchainé, les Marseillais s'embrouillent

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parGuillaume Conte
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Leonardo Balerdi se met à inscrire des doublés avec la Roma. De quoi partager les supporters de l'OM, pas d'accord sur le traitement qu'il a reçu à Marseille.
Arrivé à la Roma dans le cadre d’un prêt payant d’un million d’euros, Leonardo Balerdi a clairement été chassé de l’OM. Non seulement les dirigeants avaient l’ambition de virer tous les gros salaires du club, mais en plus les supporters s’y sont mis en le sifflant lors des matchs de préparation au Vélodrome, rendant son avenir à Marseille impossible à tenir. Le défenseur central a pris la direction de la Roma dans un prêt payant, avec une option sujette à son utilisation. S’il n’est pas toujours titulaire, l’Argentin remplit pour le moment quand même sa mission, et il fait même mieux.

Balerdi, un doublé qui fait réagir à l'OM

Lors du match de ce week-end face à Naples, il est entré en jeu à 30 minutes de la fin alors que son équipe était menée, et a claqué un doublé pour une victoire de prestige pour la Roma (3-2). De quoi provoquer les louanges dans la presse italienne, où on félicite la Louve d’avoir déniché un joueur de ce niveau, qui pourra être acheté en fin de saison pour 14 millions d’euros.
De quoi provoquer de vives tensions sur les réseaux sociaux chez les supporters de l’OM, où on se dit une nouvelle fois que les joueurs partis du club arrivent à briller ailleurs. « Leonardo Balerdi rentrée à la 58e minute vient de claquer un superbe doublé avec l’AS Rome contre Naples.Tellement pas le nullard que certains ont pu décrire… », a lancé Vincenzo Tommasi, passionné de l’OM suivi par plus de 130.000 followers sur X. De quoi lancer des débats sans fin, et rappeler que c’était aussi la faute des joueurs s’ils n’arrivaient pas à briller à Marseille malgré des qualités indéniables. Certains ont aussi rappelé que Leonardo Balerdi aurait pu prendre un carton rouge pour un geste répréhensible dans cette fin de match, et était aussi passé à travers contre le Real Madrid, entrant en fin de match pour encaisser deux buts dans la foulée.
Seule certitude, Leonardo Balerdi vit une expérience plutôt réussie à la Roma, et les chances de voir son option d'achat être levée sont désormais très grandes.
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Himbert décevant , c'est vite jugé avec 63 mn en ligue 1 et un match en Europa avec aucun titulaire pour donner de bon ballons

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Les titres ne veulent rien dire sur le niveau d'un joueur, ils veulent seulement dire le niveau d'une équipe Tu mets Messi prime, a Malaga, quand ils disputaient la LDC, Malaga ne gagne probablement pas la LDC, pourtant Messi prime sans trophée est quand même le meilleur joueur de cette année là

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Le meilleur tennisman peut ne gagner aucun tournoi en fait => Si X fait les 4 finales des 4 grands chelem, mais les perds toutes, que federer, Nadal, Djoko et Murray en gagne 1 chacun, mais font a chaque fois 1/8e ou 1/4e ds les 3 autres, X est forcément le meilleur, il n'y a même pas à discuter les titres récompenses la meilleure équipe, pas le meilleur joueur

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juste dans ton cerveau de malade mental !! Que ca soit pour la liga, la ldc et la ligue des champions, il n'a été élu meilleur joueur d'aucune de ses compétitions !! Comment on peut etre le meilleur joueur du monde, quand on est jamais le meilleur dans toutes les compétitions auxquelles on participe ! C'est comme si tu nous expliquait que le meilleur tennisman c'est un mec qui gagne aucun tournoi lol Prépare tes mouchoirs, tu vas chialer comme une madeleine demain :)

OM : Balerdi déchainé, les Marseillais s'embrouillent

Quel joueur! Après Laurent Blanc c'est sûrement le GOAT défensif de ces 30 dernières années a égalité avec Heinze peut-être!

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