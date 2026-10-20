Vente OM : L'Iran et le Qatar ont tenté d'acheter l'OM

L'OM est entre les mains de Franck McCourt depuis 10 ans, mais le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire a refait l'histoire avec deux révélations sur le passé récent du club marseillais.

Pour le moment, malgré les prises de parole rassurantes, le rachat du FC Nantes reste flou tant que la DNCG n’aura pas donné son feu vert. Le fait que le porteur de ce projet Paulo Tavares ait déjà été mêlé à plusieurs tentatives de rachats de clubs en France n’aide pas forcément à la confiance, car aucun de ses essais n’est allé au bout. Ce fut le cas avec Valenciennes ou Saint-Etienne. Mais aussi avec l’OM.

C’est ce que révèle Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe, dans un live sur le compte Youtube de Thomas Parle Foot. « Il y a le projet à Nantes entre Paulo Tavares et Franck Kita. Paulo Tavares qu’on a cité dans de nombreux clubs, il a été aussi l’un des artisans du projet dit ‘iranien’ au début 2016, en compagnie de Bernard Laporte, pour acheter l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Le dossier a été fait avec des investisseurs iraniens, mais il était assez flou et considéré comme fantaisiste par Margarita à l’époque », annonce le journaliste de L’Equipe, qui révèle également que le Qatar avait aussi tenté sa chance en regardant du côté de l’OM, avant de vite se tourner vers le PSG.

« Cela avait été assez préliminaire avec Marseille, en regardant où ils pouvaient investir, car on sait le rôle qu’a eu aussi Nicolas Sarkozy dans la venue des Qataris à Paris, en plus de tous les intérêts géopolitiques, de l’Elysées à Doha. Un rachat beaucoup plus simple et pratique pour eux », a livré Mathieu Grégoire, qui a été très proche de Frank McCourt et Margarita Louis-Dreyfus au moment de la vente de l’OM, et dévoile donc que Marseille a aussi été dans le giron de l’Iran et du Qatar avant de passer sous pavillon américain.